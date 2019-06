Co zrobić, aby komputer przetrwał upały bez szwanku?

Wysokie temperatury za oknem stanowią duże wyzwanie dla każdego komputera. Producenci dokładają starań, aby znaleźć właściwy balans pomiędzy wydajnością a rosnącą wraz z nią emisją ciepła. Problemy z nagrzewającym się sprzętem potęgują się zwłaszcza podczas upałów na zewnątrz, a te w ostatnich tygodniach szczególnie dają się we znaki. Warto zastosować się do kilku sugestii, które uchronią urządzenie przed niespodziewaną awarią.

Czystość i odpowiednia obudowa

Wybór obudowy do komputera często jest bagatelizowany przez użytkowników, podczas gdy w rzeczywistości ma bardzo duże znaczenie jeśli chodzi o temperaturę pracy znajdujących się w niej podzespołów. Przy wyborze obudowy należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy pozwala ona na zainstalowanie dodatkowych wentylatorów, a także to, czy posiada wystarczającą liczbę otworów, gwarantujących prawidłowy obieg powietrza.

Jeśli mówimy już o tego typu otworach, należy pamiętać, że tą właśnie drogą do środka przedostaje się kurz, który osiada na poszczególnych komponentach. Jego nagromadzenie może powodować nagrzewanie podzespołów, dlatego warto regularnie czyścić wnętrze obudowy, aby nie narażać sprzętu na dodatkowe zagrożenie.

Dobór odpowiednich komponentów i kontrola temperatury

Jeśli zamierzamy zainwestować w komputer, to w kontekście wysokich temperatur warto rozważyć wymianę dysku HDD na SSD. Zaletą nośników półprzewodnikowych jest to, że podczas działania nie nagrzewają się do takiego stopnia, jak nośniki talerzowe - między innymi dlatego, że nie składają się z części ruchomych. Co za tym idzie - dyski SSD nie generują tyle ciepła, ile HDD, a poza tym są mniej awaryjne.

Warto pamiętać także, aby przynajmniej od czasu do czasu kontrolować temperaturę pracy poszczególnych komponentów w celu uniknięcia awarii. Można to robić za pomocą oprogramowania, choć niektóre podzespoły - jak na przykład dysk Plextor M9Pe(Y) - kolorem podświetlenia sygnalizują temperaturę pracy.

Właściwe miejsce pracy

W upalne dni należy zwrócić uwagę także na miejsce i okoliczności, podczas których korzystamy ze sprzętu. W przypadku komputera stacjonarnego, pamiętajmy, aby nie stawiać go blisko ścian, które w lecie szybko się nagrzewają, a tym samym oddziałują też na temperaturę pracy urządzenia.

W przypadku laptopów, nie powinniśmy stawiać go w przestrzeni, która stanowi izolację termiczną i uszczelnia otwory wentylacyjne. Przykładowo, trzymanie laptopa w łóżku spowoduje znaczący wzrost temperatury, co - w połączeniu z wysoką temperaturą za oknem - będzie stanowić duże wyzwanie dla podzespołów.

Oczywiście sposobów na ochronę komputera przed wysoką komputera temperaturą jest znacznie więcej. Jeśli będziemy jednak pamiętać o omówionych wyżej kwestiach, z pewnością znacznie zminimalizujemy ryzyko przegrzania urządzenia, a w konsekwencji jego awarii.

Źródło: Plextor