Co wspólnego z gamingiem mają kosmetyki dla kobiet?

"Nie wiedziałem, że w kuchni montują komputery! Przecież wy nawet nie umiecie podjąć decyzji! Po co grasz? I tak przegrasz!"– tak rozpoczyna się krótki spot Selfie Project, który został opublikowany na fanpage’u marki.

Oprócz tego, że pełni on rolę manifestu, zachęca również dziewczyny do dzielenia się w komentarzu selfie, na którym grają i wygrywają. Cel? Pokazanie, że wszystkie kobiety mogą grać, a gry komputerowe nie są zajęciem zarezerwowanym tylko dla mężczyzn. Efekt? Aktualnie, pod postem pojawiło się ponad 790 komentarzy. To najlepszy dowód na to, że poruszony temat jest ważny i budzi emocje.

W kampanię zaangażowali się popularni youtuberzy jak: Stuu (prawie 4 mln subskrypcji), Danny Ferreri (ponad 712 000 subskrypcji) oraz Natsu (ponad 224 000 subskrypcji). Idole młodego pokolenia w swoich kanałach społecznościowych podjęli temat dyskryminacji kobiet w świecie gamingu i wyrazili swój sprzeciw wobec hejtu z jakim spotykają się dziewczyny.

Jest to pierwsza kampania Selfie Project, która zwraca uwagę na problem dyskryminacji kobiet w świecie gamingu. Z uwagi na skalę oraz niewielką świadomość tego problemu, marka planuje podjęcie kolejnych działań.

Źródło: Selfie Project