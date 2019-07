Wiele marek wprowadza do produktów unowocześnienia, które mają sprawić, że korzystanie z nich będzie dla klienta jeszcze bardziej interesującym doświadczeniem. Stosowane innowacje z założenia poprawiają komfort użytkowania. Mocnym trendem jest obecnie także personalizacja usług.

Przykładem jest nowy pomysł Spotify. Car Thing — nowe rozwiązanie od muzycznego giganta, ma zbierać informację o tym, czego użytkownicy słuchają podczas jazdy samochodem i na podstawie tego tworzyć indywidualne playlisty. Wprowadzenie funkcji wydaje się zrozumiałe, jednak czy jest bezpieczne? Urządzenie ma pomóc platformie poznać nawyki muzyczne słuchaczy podczas jazdy samochodem, jednak czy można mieć pewność, że będzie zapamiętywać tylko muzykę?

Spotify podkreśla, że nie zamierza przebranżowić się w kolejnego producenta urządzeń — nowy produkt ma jedynie umożliwić dalszy rozwój i stworzyć indywidualne doświadczenie dla klienta.

Zdaniem ekspertów z firmy G DATA, w dobie szpiegostwa i zbyt dużej ingerencji producentów nowych technologii w życie klientów, Spotify wychodzi z kontrowersyjnym rozwiązaniem. Konsumenci nie mogą mieć pewności, czy ich prywatność na pewno jest bezpieczna. Nawet jeżeli to nie platforma będzie podsłuchiwała, co dzieje się wewnątrz samochodu, może być to ktoś inny. Obecnie, niemal każde urządzenie podłączone do sieci może zostać zhakowane. Według specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, można powiedzieć, że jest to kolejne przyzwolenie na wtargnięcie w nasze życie.

W dzisiejszych czasach zaobserwować można również pewną sprzeczność — chcemy personalizacji, a jednocześnie nie chcemy ingerencji w życie. Czy jest to możliwe? W celu stworzenia indywidualnych doświadczeń użytkownicy muszą niestety przyzwolić na dostęp do wielu prywatnych informacji.

Źródło: G DATA