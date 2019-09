Poznaj potrzeby potencjalnych odbiorców

Przed rozpoczęciem współpracy z software house'm trzeba poznać rynek, na którym chcemy realizować projekt, a przede wszystkim sprawdzić, czy produkt ma szansę zainteresować potencjalnych odbiorców. Aby to zrobić, nie potrzeba makiet, specjalistycznego oprogramowania ani też działającego w stu procentach produktu. Mimo to, twórcy często kształtują w swoich głowach idealny produkt, który dopiero później starają się dopasować do rzeczywistych potrzeb odbiorców. Niestety nie taka powinna być kolejność.

Podczas zajęć w Startup School organizowanym przez Y Combinator jedno z pytań, które pada co tydzień to: z iloma użytkownikami w tym tygodniu rozmawiałeś? Nawet jeśli wydaje się, że twórca zna potrzeby grupy docelowej, bo np. sam do niej należy. Często dopiero podczas kolejnych iteracji produktu okazuje się, że użytkownicy potrzebowali czegoś innego niż się na początku wydawało.

Nie wzoruj się bezkrytycznie na rozwiązaniach innych

Na początku mało który twórca startupu może pochwalić się naprawdę przemyślanym pomysłem na to, co i komu chcą sprzedawać. W większości model biznesowy jest płynny, a „specyfikacje” są przeładowane funkcjonalnościami. Czasem wydaje się, że produkt postrzegany jest wyłącznie przez pryzmat dokonań gigantów w danej branży. Przykład? Twórca wzorujący elementy swojej aplikacji na wallu Facebooka, panelu administracyjnym Zalando i stories Instagrama. W takiej sytuacji warto rozważyć stworzenie pitch decka stanowiącego formę sprawdzenia pomysłu, który chcemy wdrożyć. Po weryfikacji może się okazać, że te wszystkie funkcjonalności są zupełnie niepotrzebne, bo celem twórcy jest, powiedzmy, sprzedaż klimatyzatorów.

Traktuj software house jak partnera

Software house powinien być nie tylko wykonawcą, ale i doradcą, niemalże partnerem w biznesie. Tylko z takim podejściem jest szansa na stworzenie solidnego produktu - czasem wstępny pomysł musi zostać obrany ze zbędnych funkcji, by określić rzeczywiste potrzeby użytkownika.

Zadaniem kreatywnego software house’u jest zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników, filtrowanie ich i rzeczowe uargumentowanie, dlaczego warto przyjąć dany kierunek.

Dobra oferta przedstawiona przez software house musi pokrywać cały cykl życia produktu od pomysłu, pitcha, nauczenia twórcy, czym są sprinty i Scrum oraz dlaczego niezbędna jest kontrola jakości (Quality Assurance), aż po wydanie produktu i jego utrzymanie. Osoby stojące za startupem muszą mieć pewność, że software house zatrudnia doświadczonych i rzetelnych specjalistów, którzy zawsze pojawią się na standupach i nie opuszczą projektu z dnia na dzień.

Dobre produkty nie powstają w jeden dzień

Decydując się na współpracę z software house'm, należy mieć na uwadze to, że wyprodukowanie produktu to minimum 6 miesięcy pracy. W takim czasie zwykle powstanie Minimum Viable Product (MVP) odpowiadający jedynie na podstawowe oczekiwania odbiorców. W przypadku prostej gry lub aplikacji e-commerce, tego typu produkt da się wytworzyć w miesiąc, a następnie skutecznie przetestować. Stworzenie solidnych rozwiązań z obszaru Big Data może z kolei zająć rok, a ukończenie projektu z dziedziny biotechnologii nawet kilka lat.

Bez względu na to jak długo potrwa ta współpraca, warto mieć na uwadze, że jednym z zadań software house’u powinno być zaoszczędzenie pieniędzy twórcy.

Autor: Zbigniew Czarnecki, prezes Apptension, kreatywnego software house’u