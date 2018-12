Co trzeci kupujący ofiarą naruszenia bezpieczeństwa danych uwierzytelniających transakcje finansowe

Mimo wygody, jaką oferują zakupy online, niektóre osoby nadal mają obawy odnośnie poziomu zabezpieczeń swoich płatności internetowych. Niestety obawy te są w pełni uzasadnione. Spośród 32% badanych osób, które padły ofiarą naruszenia bezpieczeństwa danych finansowych, jedna czwarta (26%) nigdy nie odzyskała swoich pieniędzy. Wśród czynników, które mogą potencjalnie zagrażać naszym finansom, znajduje się problem z kontrolowaniem danych uwierzytelniających płatności po tym, jak zostały użyte na innych platformach handlu elektronicznego, oraz różnorodność dostępnych sposobów płatności.

Zakupy przez internet przypominają odwiedzenie ogromnego centrum handlowego, w którym można kupić produkty oferowane przez dziesiątki różnych platform handlu elektronicznego. Nie dziwi zatem, że kupujący mogą mieć problem z kontrolowaniem wszystkich swoich informacji dotyczących płatności online. Ponad połowa osób (54%) najbardziej obawia się tego, że cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do ich finansowych danych uwierzytelniających. Jednak jedna trzecia (36%) respondentów zapomniała lub nawet nie próbowała zapamiętać stron internetowych oraz aplikacji, w których udostępniła swoje dane finansowe.

Próbując ułatwić sobie znalezienie oraz zapamiętanie swoich danych uwierzytelniających płatności, jedna na pięć osób (20%) przechowuje je na urządzeniach. W ten sposób można ułatwić sobie wprowadzanie danych uwierzytelniających podczas dokonywania zakupów online i nie martwić się, że nie będzie się ich pamiętało. Gdyby jednak urządzenie zostało zgubione lub skradzione, użytkownik mógłby utracić nie tylko swoje dane osobowe, ale również pieniądze, ponieważ znajdując dane uwierzytelniające w notatkach smartfona, niepowołana osoba mogłaby uzyskać dostęp do konta bankowego.

Bogaty wybór metod płatności cyfrowych daje kupującym możliwość wybrania preferowanego sposobu nabywania towarów lub usług. Najczęściej wybierane metody to wciąż karty płatnicze, bezpośrednie przelewy z kont bankowych oraz e-portfele, np. PayPal. Jednocześnie rośnie popularność innych metod płatności. Częste zakupy pozwalają zbierać punkty za pośrednictwem programów lojalnościowych oraz wykorzystywać je podczas kolejnych odwiedzin danego sklepu do zakupu kolejnych towarów. A dzięki smartfonom i smartwatchom klienci nie muszą nawet nosić przy sobie portfela, fizycznych pieniędzy czy nawet kart. To przyczyniło się do wzrostu popularności bezdotykowych płatności za pośrednictwem systemów takich jak PayPass, Google Pay czy Apple Pay, z których regularnie korzysta jedna trzecia kupujących (31%).

Pełny raport wykorzystany w niniejszej informacji prasowej jest dostępny tutaj.

Źródło: KasperskyLab