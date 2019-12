Co to jest VPN? Sprawdź jak zabezpieczyć swój komputer i telefon!

Co to jest VPN?

VPN to skrót od angielskiego wyrażenia "Virtual Private Network". Wirtualna sieć prywatna zapewnia Ci większą ochronę i prywatność, gdy korzystasz z internetu, niezależnie od tego, czy robisz to w domu, czy poza nim, zarówno gdy korzystasz z komputera, jak i telefonu. Ale jak to działa?

Proste wyjaśnienie jest takie, że VPN daje bezpieczne połączenie w otwartych sieciach, takich jak np. Wi-Fi w środkach transportu publicznego, hotelach czy kawiarniach, ale także w sieciach domowych. Dzięki przesyłaniu danych za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwerów i zaszyfrowaniu ich usługa VPN ukrywa Twoją aktywność i chroni każde urządzenie oraz informacje przed wieloma zagrożeniami, które można spotkać w internecie, takimi jak ataki hakerów, handel danymi osobowymi czy kradzież tożsamości.

Jak działa VPN?

To tyle teorii. A jak to działa w praktyce? VPN tworzy coś w rodzaju wirtualnego "tunelu" przez który przepuszcza przesyłane i odbierane przez Ciebie dane. W tym "tunelu" są one ukrywane przed zagrożeniami zewnętrznymi, ale także co do zasady przed dostawcą usług internetowych, który ma wówczas ograniczone możliwości uzyskania wiedzy na temat Twojej internetowej aktywności. Najważniejsze jednak, że ten wirtualny tunel tworzy ochronę przed ewentualnymi atakami i pozwala bezpieczniej korzystać z internetu.

Prywatność połączenia najlepiej zagwarantuje Ci fakt, że musisz zarejestrować konto w VPN i logować się do niego przy wykorzystaniu własnego hasła. Jak przeczytamy w poradniku poświęconym VPN na VPN.co.pl - Łącząc się z serwerem przez VPN, otrzymujemy nowy adres IP, a nasz dostawca usług internetowych nie jest w stanie zobaczyć, z jakich stron korzystamy.

Dlaczego warto korzystać z VPN?

VPN jest używany przez użytkowników internetu w wielu różnych celach. Nie tylko daje bowiem większe bezpieczeństwo korzystania z internetu, ale także pomaga ominąć ograniczenia wynikające z prób cenzurowania sieci czy uzyskać dostęp do zawartości stron internetowych zablokowanych ze względu na ograniczenia geograficzne.

Obecnie z VPN mamy do czynienia już niemal wszędzie. Prawda jest taka, że z wirtualnej sieci prywatnej korzystają również wielkie koncerny czy instytucje władzy, które wykorzystują ją najczęściej po to, by zapewnić w bezpieczny sposób zdalny dostęp do swoich sieci organizacyjnych. Ale to także rozwiązanie stosowane coraz częściej przez indywidualnych użytkowników, którzy chcą zminimalizować zagrożenia czyhające na nich w internecie i zapewnić swoim danym większe bezpieczeństwo.

Do czego używa się wirtualnej sieci prywatnej?

Korzyści, które daje zabezpieczenie swojego połączenia przez VPN jest wiele. Można tu jednak wyróżnić kilka podstawowych:

większa ochrona w otwartych sieciach bezprzewodowych - dla prywatnego użytkownika stosowanie VPN w otwartych sieciach Wi-Fi to kwestia absolutnie podstawowa . Jako że nie są one zabezpieczone hasłami, to teoretycznie każdy może uzyskać dostęp do Twoich danych, gdy korzystasz z Wi-Fi w parku, gdzie istnieje taka możliwość, hotelu, pociągu czy autobusie. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że możesz wówczas paść ofiarą ataku hakerskiego czy tzw. Wi-Fi spoofingu, czyli podszywania się pod publiczną sieć bezprzewodową przez inny element systemu, który może w ten sposób zdobywać nasze prywatne dane. Korzystanie z otwartych sieci bez zabezpieczenia zdecydowanie nie jest najlepszym pomysłem , zwłaszcza gdy chcesz zalogować się do swojego konta bankowego czy poczty elektronicznej i podajesz swoje hasła. VPN pomaga w takich sytuacjach i chroni wrażliwe dane ;

VPN - dlaczego warto?

Szybki rozwój technologii i ciągły wzrost znaczenia połączeń z internetem dla naszego życia sprawia, że życie staje się łatwiejsze. Ale razem ze wszystkimi dobrodziejstwami naszego stałego podłączenia do sieci idą także kolejne zagrożenia. W internecie można znaleźć o nas coraz więcej informacji, bo zostawiamy po sobie w sposób naturalny coraz więcej śladów. To zaś sprawia, że jeśli ktoś chce je wykorzystać w niewłaściwym celu, to naprawdę nie musi długo szukać. Dziś jednak jesteśmy coraz bardziej świadomi tych zagrożeń, a do tego mamy coraz więcej narzędzi, by się przed nimi bronić.

Dlatego też korzystanie z VPN staje się we współczesnym świecie koniecznością. Jeśli nie chcemy paść ofiarą ataków hakerskich czy kradzieży tożsamości, to lepiej zabezpieczyć się i zapewnić sobie wyższy poziom bezpieczeństwa swoich danych, a co za tym idzie większy komfort i przyjemność korzystania z internetu.

Foto by Markus Spiske on Unsplash