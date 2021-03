Co to jest sprzęgło hydrokinetyczne?

Sprzęgło hydrokinetyczne - zasady działania

Na sprzęgło hydrokinetyczne składa się pomba i turbina. Są one połączone ze sobą poprzez ciecz w obrębie jednej obudowy. Ciecz wprawiana jest w ruch dzięki wirnikowi pompy - elementowi, który zamienia energię mechaniczną powstającą z silnika w energię kinetyczną. Ciecz ta powoduje z kolei ruch łopatki wirnika turbiny. Jest to element bierny sprzęgła hydrokinetycznego, który pozwala zamienić energię kinetyczną z powrotem na energię mechaniczną. Ta następnie zostaje przekazywana do skrzyni biegów.

Dzięki przeciwległemu ustawieniu łopatek pompy i łopatek silnika możliwe jest płynne przeniesienie momentu obrotowego z wału korbowego na skrzynię biegów. Powodowany w ten sposób ruch wirowy cieczy to różnica pomiędzy prędkością pracy pompy oraz turbiny. Im szybciej i mocniej ciecz oddziałuje na turbinę, tym przenoszony moment obrotowy jest większy.

Wadą sprzęgła hydrokinetycznego są jednak straty w mocy, co powoduje wyższe spalanie. W nowszych samochodach montuje się jednak sprzęgła hydrokinetyczne wyposażone w tarczę lock-up, dzięki której mechaniczne części konwertera są ze sobą łączone. To powoduje z kolei spadek straty mocy, a także - mniejsze spalanie.

Sprzęgło hydrokinetyczne - zastosowanie

Sprzęgło hydrokinetyczne znajduje swoje zastosowanie w:

pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów

samochodach osobowych o dużych gabarytach, np. samochodach terenowych

samochodach ciężarowych.

Jak wskazuje się na portalach motoryzacyjnych, auta, w których zastosowane jest sprzęgło hydrokinetyczne, nie przypadną do gustu osobom, dla których ważna jest dynamiczna jazda, bowiem sprzęgło działa z większym opóźnieniem. Z tego względu montuje się je w pojazdach luksusowych znacznie częściej niż w autach sportowych.

Sprzęgło hydrokinetyczne posiada jednak wiele zalet, mimo że cechuje je mniejsza dynamika. Wśród najczęściej wymienianych plusów wskazuje się nadzwyczajną płynność przekazywania momentu obrotowego, co znacząco poprawia komfort prowadzenia samochodu. Biegi zmieniają się znacznie łatwiej oraz wydłuża się żywotność elementów układu napędowego, a także samego sprzegła. Rozruch silnika jest łagodny, a praca jednostki napędowej - niezwykle cicha.

Wśród wad sprzęgła hydrokinetycznego wskazuje się natomiast przede wszystkim zwiększone zużycie paliwa, duży rozmiar oraz duża waga sprzęgła. Zwraca się także uwagę na mniejszą dynamikę pracy sprzęgła oraz jego wysoką cenę, a także konieczność zastosowania dodatkowego chłodzenia.

Sprzęgło hydrokinetyczne - najczęstsze awarie

Jednoznaczna diagnoza usterki sprzęgła hydrokinetycznego możliwa jest jedynie w wyspecjalizowanych warsztatach. Wśród najczęstszych objawów awarii wskazuje się:

spadek osiągów,

nieelastyczna zmiana biegów,

anormalne dźwięki pochodzącego z okolicy skrzyni biegów,

odczuwalne falowanie obrotów silnika.

Najprostszym sposobem na usunięcie usterki jest wymiana sprzęgła hydrokinetycznego na nowe. Wiąże się to jednak z dość dużymi kosztami finansowymi, w związku z czym część właścicieli pojazdów decyduje się na kupno części używanej lub też poddania sprzęgła regeneracji. Regeneracja również wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów, bowiem wyspecjalizowanych w tym zakresie warsztatów nie ma zbyt wiele, zatem ceny za tego typu usługę są dość wysokie. Z kolei w przypadku wymiany części na używaną, nigdy nie możemy wiedzieć, jaki był przebieg pojazdu, z którego wymontowano sprzęgło. Z tych względów najbardziej rozsądnym wyborem pozostaje w dalszym ciągu zakup nowego sprzęgła Choć koszty tej inwestycji są największe, to jednak otrzymujemy część wcześniej nieużywaną, ze znanego nam źródła, a co prawdopodobnie najważniejsze - z gwarancją producenta.