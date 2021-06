Co to jest e-biuro?

E-biuro - jakie ma zalety?

Masz pomysł na biznes, szczegółowo rozpisany biznesplan, mnóstwo chęci i dobrej energii do działania: zaczynasz własną działalność! Niektórzy przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność stricte internetową lub taką, w której nie ma mowy o przyjmowaniu klientów w określonej placówce, są często zdziwieni, że zakładając firmę muszą podać realny adres na który zarejestrowana będzie firma. To zrozumiałe, że nie każdy chce rejestrować firmy na swój adres domowy. Nie ma też większego sensu aby wynajmować lokal którego się nie będzie użytkować, tylko po to, aby ów adres uzyskać. Co więc można zrobić? Idealnym rozwiązaniem może być wirtualne biuro Biznes Centrum.

Wirtualne biuro - kto z może z niego korzystać?

Rozwój Internetu i technologii sprawił, że coraz więcej zawodów można wykonywać zdalnie, bez konieczności posiadania biura. Mowa m.in o projektantach stron internetowych, programistach, copywriterach, influencerach, wszelkiego rodzaju freelancerach... długo można by wymieniać. Przedstawiciele wymienionych zawodów często korzystają z e-biur, podobnie jak wiele agencji marketingowych czy zagraniczne firmy chcące otworzyć swój oddział w danym kraju.

Jakie zalety ma wirtualne biuro?





Dwa główne atuty już zostały wspomniane - korzystając z opcji e-biura nie musisz rejestrować firmy na adres domowy, jak również unikniesz wydawania pieniędzy na wynajem lokalu z którego i tak nie będziesz korzystać. Warto w tym miejscu podkreślić, że biura wirtualne, nawet w najbardziej rozbudowanych pakietach i tak są sporo tańsze niż realne powierzchnie biurowe do wynajęcia.

Kolejną zaletą jest fakt, że wraz z wynajmem adresu możesz skorzystać również z dodatkowych usług(w zależności od pakietu na jaki się zdecydowałeś). Mogą to być usługi z zakresu sekretariatu czyli odbieranie, skanowanie, przekazywanie korespondencji),a nawet odbieranie połączeń telefonicznych z zarezerwowanego dla firmy numeru telefonu.

Plusem jest również prestiżowy adres pod którym będzie zarejestrowana firma. Potencjalni klienci z pewnością będą wyszukiwać informacji w Internecie - profesjonalnie prezentujący się adres firmy to mały, ale ważny krok w kierunku budowania wizerunku firmy.

Czy koszt wynajmu takiego biura można wliczyć w koszt uzyskania przychodów, aby obniżyć podatek dochodowy? Jak najbardziej! Dotyczy to nie tylko samego wynajmu adresu, jak i wszelkich dodatkowych usług,

Jeżeli raz na jakiś czas będziesz jednak potrzebować miejsca aby spotkać się z klientem w celu omówienia szczegółów, zapewne będziesz mógł skorzystać z biura lub biurka w przestrzeni co-workingowej w biurze,w którym wynajmujesz adres. Uwaga - pamiętaj, aby wcześniej zarezerwować tam miejsce w interesującym Cię terminie.