Co skłoniłoby Polaków do opuszczenia Facebooka?

Ponad połowa uczestników badania deklaruje, że ujawnienie kradzieży danych osobowych skłoni ich do odejścia z portalu społecznościowego Facebook.

Aleksandra Młyńska, Specjalista ds. Digital Marketingu w Procontent Communication twierdzi, że w związku z najnowszymi regulacjami na Facebooku, wymuszonymi przez przepisy RODO, liczba aktywnych użytkowników serwisu w Europie spadła o 3 mln. Według raportu Procontent Communication, liczba osób, która jest gotowa na opuszczenie serwisu po ujawnieniu wycieku danych, mniej więcej pokrywa się z odsetkiem użytkowników, którzy twierdzą, że sprawdzają regulaminy prywatności mediów społecznościowych z których korzystają (55% badanych). To wciąż niewiele, biorąc pod uwagę jak istotne informacje przechowują serwisy takie jak Facebook – są to m.in.: historia płatności, rozmowy na platformie Messenger, czy miejsca naszego pobytu, co podkreśla ekspertka.

Ponad 1/10 ankietowanych użytkowników serwisu Facebook odkryło również cyberatak na swoje konto. Oznacza to, że takie przypadki nie są odosobnione – w Polsce funkcjonuje aż 16 mln aktywnych użytkowników portalu, stanowiących atrakcyjny cel dla internetowych przestępców. Najczęściej „przejęte” konta użytkowników służą im do rozsyłania zainfekowanych linków i plików poprzez czat.

Iwona Kubicz, Prezes Procontent Communication uważa, że powszechność włamań na konta prywatne może wpływać na kwestię podejścia Polaków do ochrony danych osobowych na portalach społecznościowych. W tym momencie platformy Marka Zuckerberga, Facebook, Messenger i Instagram mają monopolistyczną pozycję na rynku mediów społecznościowych. Jak pokazują badania, to może łatwo się zmienić, ponieważ ponad połowa badanych twierdzi, że wyciek danych może przekonać ich do opuszczenia tych portali.

Piotr Kupczyk, ekspert Kaspersky Lab dodaje, iż respondenci badania wyrazili się jasno w kwestii potencjalnych wycieków danych. Zdarzenia takie są zawsze dotkliwe - nie tylko z punktu widzenia prywatności, ale i bezpieczeństwa. Dane logowania do serwisów online i poufne informacje to dla współczesnych cyberprzestępców prawdziwa kopalnia złota. W tym kontekście warto zwracać uwagę na to, co publikujemy online. Lepiej zastanowić się dwa razy przed zamieszczeniem posta w myśl zasady, że to, co raz znajdzie się w internecie, zostanie tam na zawsze, a w wielu przypadkach może stać się publiczne.

Badanie zostało przeprowadzone przez ośrodek badania opinii publicznej SW Research w maju 2018 roku, na 1045 Polakach pow. 18 roku życia.

Źródło: Procontent Communication