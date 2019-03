Co przyniesie 2019 rok w świecie sztucznej inteligencji?

W minionym roku opinia publiczna mierzyła się z niezwykle istotnym problemem jakim są tzw. fake news. Obecnie wiele agencji, serwisów informacyjnych oraz wydawców, zaczęło opracowywać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, których zadaniem jest prewencja rozpowszechniania fałszywych wiadomości, czyniąc branżę informacyjną bezpieczną, praktyczną dla odbiorców, a przede wszystkim wiarygodną. Dlaczego będą potrzebować do tego AI? Odpowiedź jest prosta: liczba wiadomości oraz informacji - również tych fałszywych - rośnie w tempie dotąd niespotykanym i jedynie mechanizmy oparte na sztucznej inteligencji, będą w stanie na bieżąco analizować takie ilości danych.

Niebezpieczny GAN

Przykładem rozwoju technologii, która może być wykorzystana do tworzenia nieprawdziwych treści jest GAN – generative adversarial networks. Jest to technika oparta na sztucznej inteligencji, umożliwiająca wykreowanie zdjęcia lub filmu danej osoby, który będzie wyglądać niezwykle autentycznie dla ludzkiego oka. Bardzo popularne nagranie wideo, przedstawiające nieprawdziwe przemówienie prezydenta Obamy, było hitem poprzedniego roku. Wielu ludzi było zafascynowanych, ale przede wszystkim zszokowanych tym, jak łatwo można dzisiaj manipulować przekazem. Akcja zawsze jednak wywołuje reakcję, więc wkrótce z pewnością opracowane zostaną nowe rozwiązania GAN, które pozwolą na rozpoznawanie fałszywych treści. Sytuacja ta wpływa również bezpośrednio na pracę marketerów. Temat Brand Safety, unikanie umieszczania reklam obok nieodpowiednich treści lub w niebezpiecznym środowisku, to niewątpliwie jeden z najważniejszych problemów branży reklamowej.

W istocie jednak, specjaliści od marketingu nie tylko starają się unikać podobnych zdarzeń, ale równie konsekwentnie dążą do maksymalnego dopasowania prezentowanych treści do charakteru odbiorcy, które wnoszą rzeczywistą wartość dla użytkownika. Szczególnie poprzez wykorzystanie technologii deep learning – innowacyjnej gałęzi sztucznej inteligencji, która ściśle naśladuje pracę ludzkiego mózgu w przetwarzaniu danych oraz tworzeniu wzorców podejmowania decyzji. Deep learning pozwala uzyskiwać bardziej wiarygodne, bogatsze opisy potencjału zakupowego klienta, które są analizowane przez maszyny, bez konieczności wykorzystania ekspertyzy człowieka. W branży reklamowej technologia ta jest doskonałym narzędziem przewidywania potrzeb użytkowników - w 2019 r. będzie to „must have”, zwłaszcza dla digital marketerów.

Dostępność AI – od firm do produktów

Do dnia dzisiejszego większość projektów związanych z AI była prowadzona przez duże firmy technologiczne na użytek wewnętrzny. Badania, rozwój sieci neuronowych, projektowanie procesu uczenia się przez AI – wszystko to wymaga czasu, dużej ilości danych oraz znaczących nakładów finansowych. Dlatego tylko najwięksi gracze na rynku mogli sobie pozwolić na rozwój tego typu rozwiązań. Czasami dzielili się swymi odkryciami z użytkownikami, jak na przykład Google oferując konsumentom Google Assistant, Gmail, Translator czy przeglądarkę. Z kolei Nvidia specjalizuje się w tworzeniu procesorów graficznych do użytku ogólnego, stosowanych w grach, przy tworzeniu grafiki i prostych obliczeniach. Wraz z rosnącą popularnością sztucznej inteligencji, firma zaczęła skupiła się na sprzęcie usprawniającym przetwarzanie programów i narzędzi opartych na AI, dążąc do zwiększenia ogólnej mocy obliczeniowej procesorów graficznych. Obecnie mogą być one wykorzystywane nie tylko w grach czy przez firmy zajmujące się analizą danych, ale również w autonomicznych samochodach.

I to podejście – stworzenie dedykowanego sprzętu dla użytkowników końcowych – zdominuje rynek technologii w przyszłym roku. Sztuczna inteligencja będzie dostępna w większej liczbie narzędzi i usług, z których na co dzień korzystają zwykli użytkownicy. Smartfony rozpoznające mimikę twarzy, wspomagane sztuczną inteligencją aparaty fotograficzne pomagające poprawić jakość zdjęć, banery reklamowe prezentujące określoną ofertę dla użytkowników indywidualnych, platformy muzyczne oraz filmowe oferujące rekomendacje na podstawie profili użytkowników - to wszystko dostępne jest już teraz, a rok 2019 przyniesie rozwój tych innowacji.

Do tej pory sztuczna inteligencja była szczytem zaawansowania technologicznego, wykorzystywanym jedynie przez największe firmy. Jednak wkrótce staniemy się świadkami jej coraz szerszego wykorzystania.

Technologia AI będzie dostępna nie tylko w gotowych produktach, ale również dla osób, które chcą ją wykorzystywać i rozwijać samodzielnie. Podobnie jak za dawnych lat, dzieci rozmontowywały radia czy zegarki, aby dowiedzieć się jak są zbudowane. To samo stanie się z sztuczną inteligencją, zmieni się tylko narzędzie demontażu – zamiast śrubokrętu będzie to program komputerowy.

Duże firmy już o tym wiedzą. Ponadto, potrzebują specjalistów, których zatrudnią w ramach tworzenia nowych miejsc pracy, niezbędnych w nowoczesnym świecie. W związku z tym wchodzą na uniwersytety i tworzą specjalne programy, aby zainteresować młodych ludzi AI. Już teraz można eksperymentować tworząc własną sztuczną inteligencję w domu - zestaw Google AI pozwala użytkownikom stawiać samodzielnie pierwsze kroki w tym zakresie.

Podsumowanie

Rok 2018 był dla sztucznej inteligencji rokiem pełnym przełomowych wydarzeń - pierwszy smartfon z AI, autonomiczne samochody. W 2019 roku zyskamy większą świadomość tej technologii i stanie się ona częścią naszego codziennego życia. W kolejnych miesiącach będziemy obserwować rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji, które po prostu uczynią nasze życie łatwiejszym, nie tylko w obszarach niedostępnych dla standardowych użytkowników, ale także w naszych domach i miejscach pracy.

Autorka: Agnieszka Gilewska, Head of Account Management w RTB House Poland