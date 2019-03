Co przeszkadza młodym polskim kobietom w robieniu kariery?

Kobiety nie wykorzystują posiadanej wiedzy i umiejętności gwarantujących udaną karierę w biznesie. Aby poznać przyczyny tej sytuacji oraz określić przeszkody na drodze biznesowej kobiet przygotowano raport "Do garów czy za stery? Jak dzisiejsze studentki widzą swoją przyszłość? Portret". Przebadano łącznie ponad tysiąc osób poza głównymi ośrodkami akademickimi. Z raportu wynika, że młode Polki są o krok od sukcesu. Trzeba je tylko zachęcić. Wynika też z niego, że w porównaniu do mężczyzn kobiety rzadziej oczekują natychmiastowego sukcesu zawodowego. Bardzo cenią sobie szkolenia i dokształcanie, ale często mają do nich ograniczony dostęp.

Według dr Leszka Juchniewicza, głównego ekonomisty Pracodawców RP, raport oraz wnioski z dyskusji pokazują, że kobiety często niedoszacowują swoich kompetencji.

Aby to zmienić powstała właśnie platforma „Kierunek Kobieta Biznesu”. W ramach jej działania planowane są wykłady dotyczące przeprowadzonych badań oraz zachęcające studentki z małych miast do „robienia kariery”. Zostanie również zorganizowany konkurs, który umożliwi młodym kobietom uczestniczenie w praktykach w dużych firmach z indywidualną opieką mentorów.

Źródło: Pracodawcy RP