Co powinno znaleźć się w salonie?

Zestaw wypoczynkowy

Oczywistym jest, że centralne miejsce w salonie zajmuje zestaw wypoczynkowy. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego wyposażenia. Bardzo modne są narożniki, które można postawić przy ścianie lub na środku pomieszczenia. Na rynku dostępnych jest wiele modeli takiego rodzaju siedzisk. Ich rozmiar należy dopasować do dostępnego metrażu. Trzeba pamiętać, że zestaw wypoczynkowy nie może zagracać pomieszczenia. Alternatywą dla narożnika jest sofa, która zazwyczaj zajmuje mniej miejsca. W zależności od potrzeb można wybrać wersję rozkładaną z miejscem do spania albo zdecydować się na model nierozkładany. Oczywiście, jeśli mamy wystarczającą ilość miejsca, warto zapatrzyć się również w fotele lub pufy, które nie dość, że ozdabiają pomieszczenie, to są również dodatkowymi miejscami do siedzenia. Każdy zestaw wypoczynkowy powinien posiadać stolik kawowy, na którym można postawić książkę, gazetę albo kubek herbaty.

Lampy

Salon powinien być dobrze oświetlony. Jest to miejsce, gdzie można pooglądać telewizję i poczytać książkę, dlatego warto wyznaczyć konkretne strefy. Nad głównym zestawem wypoczynkowym najlepiej jest umieścić żyrandol z intensywnym źródłem światła. Przy suficie, bardzo często montuje się alternatywne lampy LED-owe, które klimatycznie doświetlają przestrzeń. Bardzo ważne jest przygotowanie miejsca do czytania. Modne stały się wygodne fotele stawiane nieopodal lamp podłogowych. Takie wyposażenie jest nie tylko funkcjonalne, ale również dekoracyjne. Ozdoby do salonu mają często nie tylko walor estetyczny, ale również użyteczny. Pled przerzucony przez sofę albo ramę fotela wygląda modnie i jest przydatny podczas drzemki. Podobnie rzecz się ma np. z narzutami i ozdobnymi poduszkami.

Dekoracje i ozdoby

Elementami, które w szczególności nadają charakter wnętrzu są ozdoby. Warto na przykład, ustawić w salonie ramki ze zdjęciami. Poza tym, bardzo popularne są obrazy i plakaty. Ostatnio nawet użytkownicy chętnie wybierają fototapety, którymi dekorują fragmenty ścian. Oczywiście kwiat w doniczkach i zapachowe świece również potrafią stworzyć niepowtarzalny klimat. Trzeba jedynie pamiętać, by zestawiać ze sobą elementy jednego stylu lub koloru. Aranżacja powinna mieć przewodnią konwencję, która będzie łączyła ze sobą wszystkie elementy wnętrza. Ustawianie w salonie przedmiotów w różnych kolorach i stylach sprawi, że przestrzeń będzie niespójna i chaotyczna. Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na nastrój i sprawia, że nie czujemy się dobrze w pomieszczeniu. Warto również pamiętać, że w większości przypadków mniej znaczy więcej, a minimalizm jest od kilku sezonów bardzo modny.