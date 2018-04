Co paraliżuje szefów działów IT?

W badaniu Excelian Luxoft udział wzięło 200 dyrektorów IT pracujących na rynkach kapitałowych i w bankowości korporacyjnej. Wyniki pokazują, że 89% zgadza się, że wdrażanie strategii bezpieczeństwa cybernetycznego jest priorytetem, wskazują jednak, że cięcia budżetowe i braki kadrowe utrudniają wprowadzenie skutecznych strategii ochronnych. 55% respondentów, jako główne źródło stresu w miejscu pracy uznaje niedobór inwestycji informatycznych w przedsiębiorstwie. W Wielkiej Brytanii liczba ta wynosi aż 63%. Nieco lepiej jest w Szwajcarii i Austrii gdzie niedobory budżetowe są źródłem frustracji dla odpowiednio 40% i 43% szefów IT.

Dyrektorzy technologii uważają również, że nie mają dostępu do wystarczająco dobrze wyszkolonych specjalistów. Ponad połowa (54%) krytykuje niewystarczającą liczbę kursów i szkoleń dostępnych na rynku. Dodatkowo, część respondentów (26%), ze względu na brak odpowiednich umiejętności kadr w działach IT, musi być stale wyczulona na to co i jak robią ich pracownicy. W rezultacie 36% specjalistów IT pracujących w sektorze usług finansowych nie decyduje się na zarekomendowanie zwiększenia wydatków na cyberbezpieczeństwo.

Europejscy specjaliści IT pracujący w instytucjach finansowych mają podobne obawy. Otwarcie mówią, że obecne strategie dotyczące cyberbezpieczeństwa są mało efektywne, a w połączeniu z reagowaniem na problemy codzienne zbyt czasochłonne. Menedżerowie IT twierdzą, że średnio ponad połowa specjalistów reaguje na zdarzenia w czasie rzeczywistym. Niemniej jednak, tylko 40% ich działań, odnosi pozytywny skutek.

Co więcej, złożoność wewnętrznych systemów technologicznych, zwłaszcza w większych i bardziej rozwiniętych instytucjach, sprawia, że dyrektorzy IT nie mają wystarczająco dużo czasu na wdrażanie innowacji. 28% badanych menedżerów twierdzi, że skomplikowane procesy wewnętrzne znacząco utrudniają im wprowadzanie strategii bezpieczeństwa cybernetycznego.

Źródło: Excelian