Co obejmuje podatek u źródła (WHT) i kogo dotyczy?

Co to jest podatek u źródła, co obejmuje?

Podatek u źródła to jeden ze specyficznych rodzajów opodatkowania podatkiem CIT, o których nie słyszy się często, nie jest on bowiem tak "popularny" jak na przykład VAT czy podatek dochodowy. Pobiera się go w przypadku płatności transgranicznych. Istotne jest, że podatnik ma inną rezydencję podatkową niż podmiot, który wpłaty dokonuje. W wypadku takich transakcji mamy bowiem do czynienia z zupełnie odmiennymi systemami podatkowymi, które w jakiś sposób muszą być "ujednolicone" w wypadkach takich jak powyższy. Kto określa stawki? Dzieje się to na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego państw lub też na podstawie umów bilateralnych, dzięki którym uniknąć można podwójnego opodatkowania.

Kogo dotyczy podatek u źródła

Kogo dotyczy podatek u źródła? W tym wypadku, podatnikiem jest ten podmiot, który otrzymuje wpłatę transgraniczną. Może być to wynagrodzenie, odsetki, czy kwota wynikająca z innej umowy. Warto jednakże wiedzieć, że płatnikiem podatku jest w tym wypadku ten, kto dokonuje wypłaty na rzecz podatnika. W praktyce wygląda to więc tak, iż podatnik otrzymuje kwotę netto, już bez podatku. Stąd też wynika nazwa podatku - zatrzymany u źródła czyli z języka angielskiego - withholding tax - WTH.

Jak można wskazać przykład, kiedy obowiązuje podatek od źródła? Jeżeli polska firma kupuje usługi (na przykład marketingowe) od zagranicznego przedsiębiorstwa, powinna ona pobrać podatek od źródła i przekazać do polskiemu urzędowi skarbowemu.

W jakich sytuacjach podatek od źródła nie obowiązuje? W obecnie istniejących przepisach jest zapis, mówiący, że w przypadku stosowania podatku WTH, uwzględnia się wspomniane powyżej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Oznacza to więc, że jeżeli między Polską a innym krajem została zawarta taka umowa, dla niepodlegania WHT, udowodnić należy, iż kontrahent jest obcym rezydentem podatkowym. W tym celu przedstawić należy certyfikat rezydencji podatkowej.

Zmiany w WHT na rok 2021

Jak zmienia się WHT? Zmian jest całkiem sporo, a najnowsze z nich wchodzą w życie w tym roku. Nowe przepisy miały obowiązywać od 1-go stycznia, ale z uwagi na trudną sytuację związaną z COVID-19, termin został przesunięty na lipiec. Nie jest jednakże wykluczone, że wraz z rozwojem sytuacji pandemicznej nastąpi kolejne przesunięcie w czasie. Warto na bieżąco monitorować doniesienia na ten temat.

Czego już dziś obawiają się podmioty, wobec których WHT ma zastosowanie? W wakacje miałby wejść w życie mechanizm zapłaty podatku i wnioskowania o jego zwrot - "pay and refund". Problem polega na tym, iż jeśli roczne płatności podmiotu osiągną 2 mln złotych, od płatności przewyższającej tę kwotę podatek będzie płacony według stawki podstawowej, czyli 19/20%. Co więcej, to urząd skarbowy zadecyduje czy zwrot jest uzasadniony. Może to stworzyć komplikacje dla wielu podmiotów.

Warto jednocześnie przypomnieć, że już od 2019 roku obowiązuje obowiązek dochowania należytej staranności w czasie weryfikowania prawa do zastosowania zwolnienia lub też niższej stawki podatku u źródła. Przepisy więc systematycznie "radykalizują się", w odczuciu wielu - na niekorzyść podatników.

O jakich jeszcze zmianach się mówi? Wspomniana przesłanka należytej staranności ma zostać doprecyzowana, a standardy due diligence - podniesione. Szykuje się także zmiana w zakresie definicji "rzeczywistego właściciela". Reforma zakłada bowiem wykreślenie słów "prawnie lub faktycznie" z definicji. Po zmianach, brzmiałaby ona: „właściciel rzeczywisty nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem ani innym podmiotem zobowiązanym do przeniesienia całości lub części wierzytelności na inny podmiot”. Reforma przewiduje też zmiany w zakresie sankcji - odpowiedzialność za zatajenie prawny lub podanie nieprawdy miałaby być zrównana - chodzi tu o zrównanie na gruncie Kodeksu karnego z zasadami jakie określa Kodeks karny skarbowy. Takie ujednolicenie prawa ma na celu pozbycie się wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie. dobrą dla podmiotów, które podlegają reżimowi WTH zmianą jest przedłużenie ważności wiążącej opinii dotyczącej zwolnienia z podatku u źródła. Dla tych podmiotów, które już ją otrzymały będzie ona ważna przez 36 miesięcy począwszy od wejścia w życie zmian. Jeszcze jedną zmianą jest wprowadzenie możliwości podpisania oświadczenia, które zezwala na zwolnienie z podatku u źródła wpłaty wyższej niż 2 mln złotych zgodnie z zasadami reprezentacji firmy. Może to znacznie biurokratyczną robotę.

