Co o zakazie handlu w niedziele myślą kasjerzy?

Badacze z platformy TakeTask przeprowadzili szczegółowe wywiady 118 pracowników, z których 70 to rodzice, a 48 osoby bezdzietne. Jak wykazało, 56% pracowników sieci handlowych pozytywnie ocenia ograniczenie niedzielnej sprzedaży. Tak uważa 69% tych, którzy są rodzicami. Tego samego zdania jest 38% bezdzietnych osób. Prof. Janusz Hryniewicz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych uważa, że ludzie wychowujący dzieci, chcą mieć wolne niedziele, bo w ten dzień ich pociechy nie idą do szkoły lub do przedszkola. Mogą więc spędzić z nimi czas. Ponadto większość pracowników handlu to kobiety. W dość tradycyjnym polskim społeczeństwie powszechne jest przekonanie, że opieka nad dziećmi to głównie ich sprawa. Dlatego według badania aż 16% rodziców popiera to rozwiązanie, a 53% wyraża to w sposób zdecydowany. Tylko 13% nie ma zdania na ten temat. Zaledwie 7% jest przeciwnych, a 11% wykazuje stanowczy opór.

Jednocześnie 46% wszystkich respondentów obawia się obniżenia zarobków, a 38% pogorszenia godzin pracy. Szersze poparcie dla wchodzącej w życie ustawy występuje w małych i średnich miastach. Tam wyraża je 63% kasjerek i kasjerów, podczas gdy w dużych aglomeracjach 52%. Według ekspertów, różnica wynika m.in. z silniejszego przywiązania do tradycyjnego świętowania niedzieli w mniejszych ośrodkach miejskich. Niemniej aż 43% pytanych ekspedientów wolałoby otrzymać dwa i pół razy wyższą stawkę godzinową zamiast wolnego siódmego dnia tygodnia.

Łącznie 38% respondentów obawia się trybu wprowadzenia pracy w soboty do północy lub w poniedziałki od wcześniejszych godzin niż dotychczas. 41% nie podziela tego lęku. 21% nie wie, co o tym powiedzieć. Wśród rodziców 41,5% wykazuje zaniepokojenie i dokładnie tyle samo nie boi się powyższego zagrożenia, a 17% nie ma na ten temat zdania. Jeśli chodzi o osoby bezdzietne, to 33% ma ww. obawy, 40% nie stresuje się tym, a 27% jest niezdecydowanych.

Dla rodziców zmiany godzin pracy na nocne są większym problemem, niż dla osób bezdzietnych, dlatego ich obawy są nieco większe. Natomiast mała różnica w deklaracjach jest związana z tym, że większość matek i ojców umie sobie radzić w takich sytuacjach, prosząc kogoś o pomoc. Ludzie, nieposiadający potomstwa, postrzegają to głównie jako własną niewygodę. Ale też byliby niezadowoleni np. z tego, że sobotniego wieczoru nie spędzą z bliską osobą lub ze znajomymi, jak ocenia Sebastian Starzyński, prezes Platformy TakeTask.

Zamiast wolnej niedzieli 43% wszystkich respondentów wolałoby otrzymać dwa i pół razy wyższą stawkę godzinową. 29% nie chciałoby takiej zmiany. Natomiast 28% nie ma zdania na ten temat. Jednak zdaniem badaczy wielu osobom trudno jest wskazać jednoznaczną ocenę, ponieważ zakaz handlu już wprowadzono. Ludzie mieli więcej czasu, aby to przemyśleć. O podwyżce nie ma mowy, więc mało kto poświęca czas na analizę takiej opcji. Łatwiej jest opowiedzieć się za pewną zmianą, niż za propozycją bardziej skomplikowaną i niemożliwą do wprowadzenia ze względów politycznych.

Źródło: TakeTask