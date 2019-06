Co nieco o polskich technologiach dla edukacji

Większość osób potrafi wymienić dwa polskie edtechy – Brainly (dawniej Zadane.pl) i Librus. Pierwszy odnosi sukcesy za granicą, drugi jest znany tylko na polskim rynku, gdzie odniósł sukces komercyjny. Czy dzieje się coś jeszcze?

Polskie edtechy wspierane przez inwestorów

Crunchbase, amerykańska platforma biznesowa, przygotowała zestawienie dziesięciu polskich firm (kat. edtech, edukacja, e-learning), które pozyskały najwięcej środków od inwestorów.

Uwaga: Niektóre spółki zakwalifikowane jako edtech w bazie Crunchbase już nie funkcjonują, np. Frugotonz aplikacji mającej wspierać edukację przedszkolaków przekształcił się w narzędzie rekomendujące im zabawki. Inne zostały niekoniecznie trafnie przypisane do tej ategorii – jak Gamfi, które oferuje firmom techniki grywalizacyjne angażujące pracowników.

Technologie dla uczniów

Co prawda Brainly ma swoją siedzibę poza granicami kraju, ale firma została założona w Polsce. Jest to popularny edukacyjny serwis społecznościowy, na którym uczniowie mogą sobie nawzajem pomagać. Jedna osoba umieszcza zadanie z konkretnego przedmiotu, a inna – dysponująca odpowiednią wiedzą – podpowiada rozwiązanie. Serwisy działają w wielu krajach. Brainly może się pochwalić liczbą 150 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie. Kwota łączna inwestycji w czterech rundach to aż 38,5 mln dolarów.

Podobne cele stawia sobie NUADU. To mająca biura w Polsce, Australii i Singapurze internetowa platforma wspomagająca uczniów i nauczycieli w edukowaniu i weryfikacji efektów nauki. Oferuje spersonalizowane środowisko nauczania zawierające ćwiczenia i inne zasoby dydaktyczne odpowiadające podstawie programowej. NUADU weryfikuje poprawność rozwiązywanych zadań, dynamicznie dopasowuje poziom ich trudności do stanu wiedzy ucznia oraz na bieżąco informuje zarówno jego, jak i nauczyciela o postępach w nauce. Firma pozyskała dotychczas finansowanie w wysokości 1,8 mln dolarów od Luma Ventures – czyli polskiego funduszu inwestującego głównie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Robocamp tworzy szkolne podręczniki online do nauki programowania i robotyki. Rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Atutem z pewnością jest fakt, że nauczyciele nie potrzebują specjalistycznego przygotowania, by zacząć edukować dzieci i młodzież w tym obszarze. Z rozwiązania korzysta rocznie ponad 50 tys. uczniów. Kursy są realizowane również w firmach, a także bibliotekach i muzeach. Suma inwestycji w Robocamp to 530 tys. dolarów, pozyskanych od Alfabeat.

Skriware pomaga w kształceniu umiejętności pożądanych na rynku pracy. Chodzi o kompetencje z obszaru Science, Technology, Engineering, the Art and Mathematics – w skrócie STEAM. Cały pomysł opiera się na kilku elementach; druku 3D, programowalnych robotach (Skriboty) i platformie e-learningowej (Akademia Skriware). Kilka dni temu firma ogłosiła podjęcie współpracy z amerykańskim gigantem – firmą Microsoft, który ma wesprzeć polski startup m.in. w tworzeniu edtechowych rozwiązań. Wcześniej – w pięciu rundach inwestycyjnych spółce udało się w sumie pozyskać finansowanie w pięciu rundach w łącznej wysokości 2,6 miliona dolarów.

Nauka języków

Na uwagę zasługuje obecność w pierwszej dziesiątce firm o najwyższym pozyskanym finansowaniu aż trzech spółek – Fluentbe, Edustation i Vocabla – których celem jest wsparcie w nauce języków obcych. Internetowe narzędzia bywaj bardziej skuteczne w uczeniu praktycznych i naturalnych umiejętności językowych oraz słówek w porównaniu do tradycyjnych metody stacjonarnych szkół językowych.

– To skromne zestawienie to tylko dowód na deficyt polskich idei na poprawę czy urozmaicenie rynku edukacyjnego – zauważa Maciej Balsewicz, prezes Funduszu bValue.