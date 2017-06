Co nastolatki potrafią stworzyć w jeden weekend?

Startup Weekend Kids to trzydniowe warsztaty, na których dzieci i młodzież (w wieku od 9 do 18 lat) tworzą prototypy biznesowe (startupy), rozwijając przy tym kompetencje biznesowe i cyfrowe. Trzecia edycja wydarzenia odbyła się w dniach 9-11 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Uczestnicy Startup Weekend Kids #3 Warsaw

START

Pierwszego dnia, w piątkowe popołudnie zadaniem dzieci było przedstawienie swojego pomysłu na biznes lub przedsięwzięcie społeczne, przeanalizowanie problemu, jaki chcą rozwiązać oraz zebranie zespołu do realizacji projektu.

DZIEŃ DRUGI

W sobotę, podczas oficjalnej inauguracji uczestnicy zostali zachęceni do aktywnych działań i realizacji swoich marzeń przez Sławomira Sikorę, Prezesa Zarządu Citi Handlowy. - Przez wiele lat ludzie zajmowali się przewidywaniem przyszłości. Jednak najlepszym sposobem na przewidywanie jest wymyślanie tego jutra. I to, co dzisiaj robicie podczas Startup Weekend Kids, to właśnie wymyślacie jutro. (...) Życzę Wam, żebyście w czasie tego wydarzenia znaleźli swój przysłowiowy księżyc i wysłali tam symbolicznego pierwszego człowieka. Powodzenia!

Dzieciaki wcieliły się w rolę przedsiębiorców i przez cały dzień zajmowały analizą rynku, weryfikacją swoich pomysłów wśród potencjalnych odbiorców, opracowaniem modelu biznesowego (wg. Business Model Canvas) i strategii działania, przygotowaniem informacyjnej strony WWW w systemie udostępnionym przez Landingi.pl a także tworzeniem prototypów produktów.

Młodym ludziom pomagało w ich biznesowych i cyfrowych zmaganiach 39 dorosłych ekspertów od biznesu online, marketingu, programowania i grafiki komputerowej, w tym wolontariusze Citi Volunteers. Dzieci otrzymały od wszystkich wiele cennych wskazówek, a także wzięły udział w warsztatach z kompetencji cyfrowych i biznesowych. Pierwszy – z monitoringu internetu - poprowadziła Jagoda Prętnicka z firmy Sentione. Bartosz Mozyrko z Senfino zapoznał młodych ludzi ze sztuką prowadzenia rozmowy z potencjalnym klientem metodą BANT. Z kolei Ludwik C. Siadlak opowiedział o tym jak budować MVP, czyli prototypy produktów. Anna Kreiser z Digitalkod zapoznała uczestników ze sposobami analizy konkurencji, a o tym jak pozyskać pierwszych klientów opowiedziała Agnieszka Zawadka z firmy Livespace.

Młodzi uczestnicy w towarzystwie dorosłych opiekunów wychodzili także na świeże powietrze, aby poszukać przedstawicieli grup docelowych swoich produktów. Zadaniem dzieciaków było zdobycie opinii na temat projektów, które rozwijali podczas Startup Weekend Kids.

DZIEŃ TRZECI

Ostatniego dnia warsztatów zespoły dopracowywały swoje pomysły oraz przygotowywały 3-minutową prezentację, podsumowującą wszystkie działania i zebrane informacje. Wydarzenie zakończyło się wygłoszeniem prezentacji podczas finałowych wystąpień. Całokształt weekendowej pracy młodzieży ocenili sędziowie w składzie: Ewa Stusińska z Krajowej Izby Gospodarczej, Eliza Kruczkowska z Polskiego Funduszu Rozwoju, Anna Walkowska z HubHub, Jerzy Dąbrówka z Wirtualnej Polski, Aureliusz Górski z Cambridge Innovation Center oraz Janek Sikora z Planet Plus.

Po burzliwej dyskusji sędziowie przyznali nagrodę główną – dwudniowe praktyki w Grupie Wirtualna Polska - projektowi CareLens za świetne dopasowanie produktu do potrzeb rynku, a także bardzo dobrze przeprowadzony customer development podczas wydarzenia. Celem pomysłodawców CareLens jest stworzenie soczewek kontaktowych, znacznie wygodniejszych w użytkowaniu niż te obecnie dostępne na rynku. Ich produkt nocą, po całym dniu noszenia, ma rozpuszczać się pod powieką, jednocześnie nawilżając oko i dostarczając mu dodatkowych składników odżywczych.

CareLens - zwycięzcy Startup Weekend Kids #3 Warsaw

Obecni podczas warsztatów eksperci podkreślili, że każdy z projektów zasługuje na uznanie, przede wszystkim ze względu na ogrom zaangażowania i pracy włożony w rozwój bardzo ciekawych pomysłów, a także indywidualne podejście do ich realizacji. Wyróżnione zespoły to (w kolejności alfabetycznej):

BChanger! - młodzi ludzie postawili na przyszłość światowej ekonomii i tworzą internetową porównywarkę cen kryptowalut. Dzięki współpracy z ich twórcami zapewni ona swoim użytkownikom większe bezpieczeństwo podczas zakupu.

Festiwal Wrażliwy Kids to unikatowy projekt mający zachęcić uczniów do uważniejszego obserwowania otaczającego ich świata oraz rozwinąć w nich ich wrażliwość. Jednocześnie będzie on przestrzenią, na której dzieci będą mogły swobodnie wyrazić opinię o swoich nauczycielach.

GameFab to projekt, który ma umożliwić przesyłanie posiadanych przez użytkownika gier między różnymi urządzeniami w celu zwiększenia komfortu użytkowania. Gry dedykowane np. na konsole stałyby się dostępne na telefonach i tabletach, by gracz będąc z dala od domu mógł nie przerywać zabawy.

HandyShower obrał sobie za cel opracowanie pomocy dla mieszkańców państw rozwijających się, którzy mają ograniczony dostęp do wody. Ich produkt jest również przydatny dla osób dbających o środowisko i chcących ograniczać ilość zużywanej przez siebie wody.

Lekcjomat ma być aplikacją, w której uczniowie będą mogli zapisać, jakie mają prace domowe i na kiedy są one zadane oraz dzielić się notatkami z lekcji. Dodatkowo utworzony zostanie czat, na którym będą oni mogli między sobą dyskutować na temat prac domowych.

Lessons+ to sześciosobowy zespół nastolatków, tworzących portal internetowy (zintegrowany z aplikacją), na którym doświadczeni nauczyciele będą mogli udzielać korepetycji uczniom z całej Polski.

Tickether chce ułatwić życie wszystkim tym, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej, dlatego też tworzą system, za pomocą którego podróżnik będzie w stanie z dużą dokładnością określić trasę swojej podróży i od razu zapłacić za bilet.

Koniec finałowych prezentacji uświetniła 8-letnia Kinga, która przez weekend w domu pracowała nad pomysłem Selfie-media, czyli wykorzystaniem bezprzewodowego prądu, odkrytego przez Nicola Teslę, do ładowania telefonu i zapewnienia internetu w miejscach, gdzie jest niedostępny zasięg.

Młodzi uczestnicy warsztatów otrzymali nagrody ufundowane przez firmę Wirtualna Polska, Microsoft, Wydawnictwo PWN oraz Showroom. Poza tym otrzymywali przez cały weekend bardzo deficytowy “towar” w relacjach ze starszym pokoleniem.

- Współpraca między pokoleniami może pozytywnie wpłynąć na naszą przyszłość. Dlatego chciałbym bardzo mocno podziękować za aktywny udział zarówno młodym, jak i dorosłym uczestnikom wydarzenia - mówi Krzysztof Gontarek, Prezes Fundacji Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne, jeden z organizatorów wydarzenia. - Ci ostatni zrobili pierwszy krok w kierunku budowania nowej jakości relacji z młodzieżą. Iza Bitowt, Agnieszka Lewandowska, Agata Chmielewska, Aneta Tryniszewska, Nicole Gużewska, Emil Sienkiewicz, Michał Skórcz, Rafał Surowy, Marek Pietras, Zdzisław Sławacki oraz cały zespół wolontariuszy, którzy pomagali w organizacji Startup Weekend Kids, zupełnie bezinteresownie poświęcili kilka dni swojego życia, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pokazać młodzieży zainteresowanie tym co robią, czyli coś, czego czasami bardzo im brakuje ze strony dorosłych.

Startup Weekend Kids odbył się w siedzibie Citi Handlowy w Warszawie, przy ul Marynarskiej 12. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne”, a głównym partnerem Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Startup Poland. Patronatu medialnego udzieliły Dziennik Internautów, Mam Startup, Mam Biznes i Grayling Polska.

Internet dostarczyła firma Social WiFi, pizzę uczestnikom zapewniła firma Pyszne.pl.

Strona wydarzenia: http://startupkids.pl