Co można stosować na podrażnione gardło u kobiet w ciąży?

Podrażnione gardło to nieprzyjemne odczucie dla każdego - niezależnie od płci i wieku. Powoduje dyskomfort w oddychaniu, przełykaniu, mówieniu, a jeśli dotyczy ciężarnej, może być szczególnie uciążliwe. Podpowiadamy, jakie domowe sposoby są pomocne, a także na co zwrócić uwagę, wybierając pastylki do ssania na gardło w ciąży!