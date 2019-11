Co łączy programistów z gwiazdami?

Powody, dla których artystami i mistrzami sportu opiekują się agencje, są jasne. Osoby te zwykle pracują projektowo i stale muszą poszukiwać kolejnych zleceń. Jednak ich nieprzeciętne zdolności niekoniecznie warto angażować w długie negocjacje nowych kontraktów. Po prostu nie chcą tracić czasu na formalności. Jak to wygląda w przypadku programistów?

- Równie rzadkie kwalifikacje, co aktorzy ściągający tłumy widzów do kin, mają nasi konsultanci. To fachowcy z wieloletnim stażem, znający wiele języków programowania, specjalizujący się często w niszowych obszarach kodowania. Mogą to być także doświadczeni scrum masterzy, analitycy, project managerowie i architekci. Firmy, które nie pozostają w tyle w wyścigu technologicznym, dobrze wiedzą, jak trudno znaleźć osobę z unikalnymi umiejętnościami, szczególnie, gdy projekt jest priorytetowy, a wzięcie kogoś “z ulicy” to spore ryzyko - wyjaśnia Grzegorz Pyzel, Vice President w 7N.

Jak działa model agencyjny w IT?

Podobnie jak w branżach kreatywnych, pośrednikami między programistami a firmami są pracujący w 7N agenci. To z nimi kontaktują się pracodawcy poszukujący nowych osób do swoich projektów. Po otrzymaniu zgłoszenia agent w pierwszej kolejności szuka kandydata wśród konsultantów, którzy obecnie współpracują z 7N i są zainteresowani transferem do innego klienta czy zespołu. W razie potrzeby kontaktuje się także z innymi kandydatami, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani podczas wieloetapowego procesu rekrutacyjnego. Następnie agent prezentuje wyselekcjonowaną ofertę zainteresowanemu kandydatowi i towarzyszy mu podczas pierwszego spotkania z nowym klientem.

Konsultanci często podejmują pracę w ramach kontraktów trwających przynajmniej kilka czy kilkanaście miesięcy. W tym czasie agent monitoruje poziom zadowolenia obydwu stron z realizowanych prac i jest odpowiedzialny za to, aby współpraca przebiegała zgodnie z kontraktem. Z drugiej strony, dzięki temu, że agent na bieżąco śledzi rynek IT i jest w ciągłym kontakcie z potencjalnymi zleceniodawcami, jest w stanie szybko zaproponować nową ofertę konsultantowi, gdy temu kończy się aktualny projekt.

Agent jest dostępny dla konsultanta podczas cyklicznych spotkań, na których omawiane są bieżące sprawy, jak również w trakcie szkoleń, warsztatów czy częstych wyjść integracyjnych. Dzięki takiemu modelowi współpracy agenci są w stanie właściwie rozpoznać potrzeby konsultantów i reagować na nie. Dodatkowo stale poszerzają własną wiedzę o rynku IT i prowadzonych projektach.W rezultacie współpraca z konsultantami pozwala na autentyczne zaangażowanie agenta na linii konsultant - klient. Warto przy tym podkreślić, że to właśnie agenci negocjują z klientami stawki wynagrodzeń konsultantów, a cały proces jest transparentny dla wszystkich stron zgodnie z filozofią finansową 7N - wyjaśnia Jakub Mroczek, Consultancy Manager w 7N.

Na współpracy z agentami korzystają też firmy

Według analiz agencji Recruit Shop pracownicy osiągają pełną produktywność zwykle w ciągu 1-2 lat od chwili zatrudnienia w nowej firmie. Aklimatyzacja staje się więc szczególnym wyzwaniem, gdy nowe osoby są angażowane do projektów trwających krócej niż rok. Rozwiązanie ma stanowić agent, który dba by wdrożenie konsultanta do pracy przebiegło jak najsprawniej. Ten aspekt okazuje się też istotny przy przenoszeniu projektów z Europy Zachodniej do Polski lub Indii. Rolą agenta staje się minimalizowanie nieporozumień mogących wynikać z różnic kulturowych.

Agent 7N od początku wspólnie z klientem zaangażowany jest w proces budowania zespołu. Gdy taki zespół już funkcjonuje, wciela się w rolę tzw. People Managera, zwłaszcza w przypadku zespołów dla klienta zagranicznego. Wówczas z ramienia klienta bezpośrednio weryfikuje, czy konsultanci świadczą swoje usługi zgodnie z ustaleniami, także tymi zapisanymi w kontrakcie. Agent udziela wsparcia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub przeszkód na etapie realizacji kontraktu, a także pomaga w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów pojawiających się w zespole - wyjaśnia Jakub Mroczek, Consultancy Manager w 7N.

W zależności od potrzeb klientów, agenci 7N rekrutują pojedynczych konsultantów na nieobsadzone wakaty, tworzą zespoły do konkretnych zadań lub zakładają spółki, które stają się informatycznym zapleczem firmy-matki. To tak jakby reżyser zamiast spędzać kilka tygodni na castingach mógł dzięki sprawnemu agentowi zaangażować od razu dobrze dobraną ekipę aktorską.