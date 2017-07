Co działa w polskim e-commerce modowym?

Odpowiednio dobrana polityka cenowa

Rynki CEE nadal są wrażliwe na ceny, szczególnie w sprzedaży online. Warto o tym pamiętać, bo jest to jeden z elementów, na który zwracają uwagę konsumenci przy wyborze produktu lub usługi. To po Twojej stronie leży odpowiedzialność za jej ustalenie, dostosowanie do charakteru firmy oraz jej klientów.

W pierwszej chwili może się wydawać, że polega to tylko i wyłącznie na ustaleniu ceny. Jednakże idzie za tym coś więcej: jest to przede wszystkim sposób myślenia oraz działania, które podkreślają obrany plan działania firmy. Nierzadko zdarza się tak, że dobrze opracowana polityka cenowa przynosi znacznie więcej korzyści niż strategia marketingowa.

Treści, które angażują użytkowników

W swoich komunikatach staramy się o taki rodzaj contentu, który jest w stanie nakłonić użytkownika do podjęcia określonych akcji. Z doświadczenia wiemy, że istnieje treść wiecznie żywa w przestrzeni internetu, jak i taka, do której użytkownicy będą wracać sezonowo – od czasu do czasu.

Niemniej jednak w tym przypadku należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, którymi są m.in. analiza grupy docelowej, tworzenie person i wykorzystywanie kontekstu. Mając tę wiedzę, możemy dopiero przystąpić do tworzenia angażujących treści. Ważne i najważniejsze – jest to jedna z najtańszych, ale ciągle najlepszych form marketingu!

Zbieranie danych i personalizacja

Choć według badań JWT Intelligence około 2/3 konsumentów nie jest zadowolona z faktu śledzenia ich zachowań w internecie, większości z nich nie przeszkadza zbieranie informacji na ich temat. Szczególnie wtedy, kiedy ma to na celu oszczędność pieniędzy lub lepsze dopasowanie oferty do ich zainteresowań (odpowiednio 64% i 62%).

Jak można to wykorzystać? Zbierając dane i personalizując treści, możemy dojść krok po kroku do tego, na jakim etapie zakupowym jest nasz użytkownik. A mając tę wiedzę i analizując ją dalej – możemy zyskać cenną przewagę konkurencyjną.