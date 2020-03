Co druga firma z branży teleinformatycznej ma trudności z rekrutacją specjalistów

W skład branży teleinformatycznej, czyli inaczej ICT (ang. Information and Communication Technologies) wchodzą m.in. firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania, produkcją gier wideo oraz z obszaru usług internetowych i komunikacyjnych czy prac badawczo-rozwojowych w zakresie sprzętu i usług cyfrowych. To duża, prężnie rozwijająca się część gospodarki.

Sektor ICT na fali wznoszącej

Znaczenie sektora ICT w Polsce rośnie. W rządowym dokumencie „Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025” wskazano na olbrzymi potencjał wzrostowy branży, podkreślając, że ponad 50% start-upów powstaje właśnie w tym sektorze. Natomiast zgodnie z danymi International Data Corporation, wydatki na ICT na polskim rynku w 2019 roku sięgnęły prawie 20,5 mld dol. (blisko 80 mld zł), co po Rosji, która wydała 47 mld dol., plasuje nasz kraj na drugim miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej. Dla wielu międzynarodowych przedsiębiorstw ICT, Polska jest obecnie najważniejszym kierunkiem do prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych. Liderami produkcji branży teleinformatycznej w Europie ciągle pozostają jednak takie kraje jak Francja czy Niemcy.

Niemcy zatrudniają w sektorze ICT niemal trzykrotnie więcej pracowników, a wartość inwestycji w branży nawet siedmiokrotnie przewyższa naszą. Nie zmienia to jednak faktu, że w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Polska jest jednym z liderów branży. Dlatego powinniśmy zastanowić się nad tym jak skuteczniej przyciągać programistów i informatyków z innych krajów, w tym głównie z Ukrainy, bo jak wskazuje Eurostat co drugi pracodawca w tym sektorze ma trudności z rekrutacją.

Brakuje specjalistów

Z rozwojem branży ICT wiąże się rosnące zapotrzebowanie na specjalistów. Z danych Eurostatu wynika, że aż 46% firm w Polsce ma problemy z rekrutacją w tym obszarze. W niektórych krajach Unii Europejskiej jest jeszcze gorzej. W czołówce państw z największym problemem w tym zakresie są Rumunia (90% firm), Czechy (80%), Austria (74%), Szwecja (72%) i Niemcy (69%). Eksperci Personnel Service podkreślają jednak, że w Polsce problem będzie się pogłębiał. Zgodnie z rządowymi prognozami, wielkość zatrudnienia w branży teleinformatycznej w 2026 roku ma wynieść ok. 550 tys. osób. Dla porównania, w 2014 roku było to ok. 315 tys. osób.

Zawodu informatyka czy programisty nie trzeba reklamować. Młodzi ludzie wiedzą, że wybierając tę ścieżkę kariery mogą liczyć na dobre zarobki i ciekawe zadania. Dlatego coraz więcej osób decyduje się te zawody. Biorąc jednak pod uwagę niszę, która już teraz istnieje i fakt luki demograficznej, nasi rodzimi specjaliści to za mało. Stąd ważne jest stworzenie systemu zachęt dla specjalistów z innych krajów. Pierwszym krokiem powinno być stworzenie odpowiedniej polityki migracyjnej, nastawionej na przyciąganie doświadczonych ekspertów.

Autor:



Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy