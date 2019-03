Co dokładnie Polak robi w sieci?

Sieć służy nam przede wszystkim do pracy, rozrywki, nauki. Korzystamy z niej w miejscu pracy, ale jednak głównie w domu. Gdy zamykamy za sobą drzwi od mieszkania i włączamy w umyśle „tryb prywatności” odpalając komputer i logując się do świata wirtualnego liczymy na bezkres odprężenia, wiedzy oraz dobrej zabawy. Człowiek z natury jest istotą ciekawą. Lubi po prostu wiedzieć. Co dzieje się na świecie, jaka będzie pogoda, jak radzi sobie nasza ulubiona drużyna piłkarska lub czy pojawiła się jakaś promocja na ciekawy asortyment. Aż 64% z nas wyszukuje szczegółowe informacje o konkretnych towarach i usługach. W porównaniu do 2017 roku GUS odnotował wzrost o 5,6%. Drugim na liście „must do” po wejściu do cyberświata jest sprawdzenie maila. Odpisanie na przychodzące wiadomości, wysyłanie korespondencji do znajomego, przesłanie fotki – to obowiązek dla 60,7% Polaków.

Komputer i lekarza zastępuje i pieniądze przelewa

Główny Urząd Statystyczny przebadał Polaków w wieku od 16 do 74 lat. Dla wielu z nich zasiadając przed komputerem liczy się dostęp do szybkiej porady medycznej. Oczywiście nie profesjonalnej i fachowej, opartej raczej o doświadczenia i opinie innych internautów. 47,7% przepytanych przez GUS mieszkańców naszego kraju przyznało się do poszukiwań online w zeszłym roku informacji związanych ze zdrowiem. To o 2,5 % więcej niż w roku 2017. Niewiele mniej nie ma ochoty na tracenie czasu w bankowych kolejkach i ceni sobie wygodę bankowości elektronicznej (44%). Przyrost w tej kategorii jest już bardziej zauważalny i wynosi 4,2%.

Mniej turystycznie i poza grą

Dalej natrafiamy na autopromocję lub chwalenie się osiągnięciami, wyjazdami itd. Co czwarty ankietowany (25,7%) przyznaje się do regularnego umieszczania w sieci swoich zdjęć, tekstów lub filmów. Prawie co czwarty Polak ma w głowie także poważniejsze czynności przed ekranem komputera takie jak odsyłanie wypełnionych formularzy urzędowych (24,6%) lub pozyskiwanie informacji ze stron urzędów lub instytucji publicznych (24,4%). No i w końcu natrafiamy na pierwszy spadek zainteresowania względem roku 2017. W 2018 roku deficytowe stało się mianowicie korzystanie z serwisów poświęconych turystyce (z 22,6% do 17,9%) . Czy to oznacza, że mniej podróżujemy? Raczej trudno o tak daleko idące wnioski. Tym bardziej, że spada też zainteresowanie grami komputerowymi i pobieraniem plików z grami (z 19,4% do 17,7%) oraz pobieraniem programów. W tym ostatnim przypadku minimalnie, bo tylko o 0,2%.

Źródło: inPlus Media