Co dalej z abonamentem RTV? Tajemnice władz ważniejsze od ścigania pedofila? Przegląd (e)prawny

Reforma abonamentu RTV - co dalej?

W Dzienniku Internautów pisaliśmy o przedstawionym w tym tygodniu projekcie ustawy o opłatach abonamentowych. Osoby korzystające z telewizji płatnej będą praktycznie zmuszone do płacenia abonamentu. MKiDN chce szybkiego wdrożenia tej ustawy.

Wicepremier Gliński ogłosił, że resort kultury przygotowuje też drugi projekt dotyczący poboru abonamentu, tzw. dużą ustawę medialną. "Ma to być rozwiązanie systemowe, rozwiązanie nowego typu, bo dotyczyłaby nowego typu daniny. Na to potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej - w związku z tym wymaga to więcej czasu" - mówił. Jak dodał, w tej chwili projekt najbardziej prawdopodobny, jaki zostanie zrealizowany, jeśli chodzi o tę dużą ustawę medialną, to jest "projekt opłaty za media publiczne wraz z PIT, CIT i KRUS". "Każdy obywatel, by płacił, a nie, jak jest obecnie każde gospodarstwo domowe" - zaznaczył. Dodał, że opłata ta wynosiłaby 6-8 zł.

Dziennikarka vs mir domowy przychodni...

Sąd Rejonowy w Nysie w 7 marca 2017 r. uniewinnił dziennikarkę „Nowin Nyskich”, Dominikę Wolak, oskarżoną o naruszenie miru domowego, ponieważ odmówiła opuszczenia przychodni weterynaryjnej. Wyrok jest nieprawomocny. Z relacji dziennikarki wynika, że gdy próbowała sfotografować stan znajdujących się tam kotów, personel placówki zmusił ją do opuszczenia pomieszczenia z kotami i przejścia do sąsiedniego pokoju przychodni. Szczegóły na ten temat na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Muzyk to twórca? Różne opinie sądów

WSA w Olsztynie uznał, że muzycy podczas prób wykonują pracę artystyczną. Takie orzeczenie zostało wydano mimo iż Sąd Najwyższy wcześniej stwierdził, że nawet podczas koncertu są tylko odtwórcami. Wyrok WSA w Olsztynie (z 16 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 866/16, nieprawomocny) dotyczy rozliczenia podatkowego, a orzeczenie Sądu Najwyższego (z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt III UK 53/16) składek ZUS. Szczegóły w Gazecie Prawnej.

Każda spółka akcyjna ma mieć stronę?

Obowiązek prowadzenia stron internetowych dla wszystkich spółek akcyjnych przewiduje projekt przygotowany w resorcie Zbigniewa Ziobry. Pytanie tylko co z małymi firmami rodzinnymi? Czy naprawdę będzie miało sens ewentualne nakładanie kar za brak strony? Opinie ekspertów przedstawiono w Gazecie Prawnej.

Pedofil wpadł z powodu... telewizji

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała o aresztowaniu mężczyzny, który stworzył dwa serwisy internetowe, na których umieszczał nielegalnie pozyskany sygnał płatnych kanałów telewizyjnych. Polsat i TVN zgłosiły sprawę do prokuratury. Podczas przeszukania, w mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono komputery i dokumentację potwierdzające jego działalność przestępczą. Na jednym z zabezpieczonych u niego nośniku danych ujawniono również materiały zawierające pornografię dziecięcą. Szczegóły na stronie prokuratury w Szczecinie.

Wydawcy chcą utrzymania geoblokad (Polska, UE)

2 marca 2017 roku w Brukseli pełnomocnik ZPAV Marek Staszewski oraz członek Zarządu ZPAV Jan Kubicki (Universal Music Polska) spotkali się z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego – członkami komisji opiniujących projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zakazu blokowania geograficznego. W imieniu polskich producentów muzycznych reprezentanci ZPAV przedstawili zagrożenia dla polskiego rynku fonograficznego, jakie mogą wyniknąć z faktu ujednolicenia w obrębie UE warunków rynkowych np. w przypadku serwisów streamingowych.

Unijne konsultacje o ochronie sygnalistów (UE)

Konsultacje zostały uruchomione przez Komisję Europejską i potrwają do 29 maja. Komisja chce ocenić jaka jest prawna możliwość zapewnienia ochrony osobom, które w dobrej wierze ujawniają informacje stanowiące tajemnicę firm lub instytucji. Nie wiadomo czy jakieś działania legislacyjne zostaną podjęte, ale można coś zaproponować. Szczegóły na stronie Komisji Europejskiej.

Ratujmy memy! (UE)

Organizacja Bits of Freadom uruchomiła ciekawą akcję sprzeciwiającą się pomysłom Komisji Europejskiej w zakresie reformowania prawa autorskiego. Hasło akcji to Ratujmy Mamy (Save the meme). Akcja zwraca uwagę na to, że automaty naprawdę sobie nie radzą z odróżnianiem treści chronionych od niechronionych. Tak się składa, że memy do których wszyscy przywykliśmy funkcjonują niejako w "szarej strefie" praw autorskich (co niektórym ich twórcom nawet pasuje).

Ekstradycja właściciela KickassTorrents - cd. (Polska-USA)

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że zatrzymany w Polsce właściciel KickassTorrents może być poddany ekstradycji do USA. Jego obrońcy będą się odwoływać od tej decyzji powołując się na naruszenia praw człowieka. Domniemanego właściciela KickassTorrents broni znany prawnik Ira Rothken. Uważa on, że ciężar przestępstwa zarzucanego jego klientowi jest niewspółmierny do zastosowanych już środków. Liczy on na zwycięstwo nie tylko przed sądem w Polsce, ale także w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Szczegóły w TorrentFreak.

Amazon przekaże dane z Echo (USA)

Amazon nie będzie dalej spierał się z władzami USA o przekazanie danych zapisanych przez inteligentny głośnik Echo. Przypomnijmy, że problem pojawił się przy okazji śledztwa dotyczącego morderstwa. Podejrzany mężczyzna zgodził się na przekazanie tych danych, więc Amazon nie ma dalszego powodu by tego nie robić. Nie będzie żadnych przełomowych orzeczeń w tej sprawie. Możliwe, że podobny problem jeszcze kiedyś wróci. O sprawie pisze The Verge.

Tajemnice władz ważniejsze niż ściganie pedofilów? (USA)

Władze w Waszyngtonie odstąpiły od ścigania człowieka, który prowadził pedofilski serwis Playpen. Jak podaje Ars Technica, władze musiały dokonać wyboru między wsadzeniem pedofila za kratki a ujawnieniem niejawnych informacji. To drugie nie zostało wzięte pod uwagę jako dopuszczalna opcja, więc najwyraźniej ściganie pedofilów nie jest aż takie ważne.

Oklahoma i sposób na drony

Stan Oklahoma chciałby pozwolić swoim obywatelom na strzelanie do drognów, które naruszają przestrzeń nad prywatnymi terenami. Problem w tym, że prawo federalne zabrania strzelania do statków powietrznych. Wygląda na to, że trzeba będzie uregulować kwestię przelatywania nad własnością prywatną, czego do tej pory w USA nie zrobiono. Więcej o tym pisze Ars Technica.