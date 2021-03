Co czwarty Polak poświęca więcej czasu na pracę niż życie prywatne

Pandemia, która już od roku dekonstruuje globalny ład społeczny, postawiła firmy przed wyzwaniem stworzenia pracownikom bezpiecznych i stabilnych miejsc pracy. W wielu organizacjach zmienił się system pracy – zdalny, hybrydowy czy reorganizacja czasu pracy w trybie zmianowym. Po blisko roku od wprowadzenia pierwszego lockdownu firma Sodexo Benefits and Rewards Servicespostanowiła sprawdzić, czy i jak nowe warunki pracy wpłynęły na życie zawodowe oraz prywatne pracowników.

Ponad połowa Polaków wykonuje swoje obowiązki w miejscu pracy i większość jest z tego zadowolona

Jak wynika z badania, pomimo wszelkich restrykcji i obostrzeń nałożonych na pracodawców, większość pracowników, bo aż 63% ankietowanych, wykonuje swoje obowiązki w biurze albo w dotychczasowym miejscu pracy. Należy zaznaczyć, że w badanie dotyczy także pracowników firm produkcyjnych, a ich specyfika wymaga obecności człowieka na miejscu. Co piąty aktywny zawodowo Polak pracuje w trybie hybrydowym, a co szósty wykonuje swoje obowiązki wyłącznie w systemie zdalnym.

Model i miejsce wykonywanej pracy

- Aż trzech na czterech Polaków, jest zadowolonych z modelu pracy, w którym aktualnie funkcjonuje. Bazując na ostatnich danych GUS, który podaje, że w III kwartale 2020 roku liczba aktywnych zawodowo Polaków stanowiła ok. 17 mln osób, można śmiało stwierdzić, że ponad 12,5 miliona pracowników jest usatysfakcjonowana obecną formą wykonywania obowiązków zawodowych. To bardzo budujący wynik, biorąc pod uwagę fakt, że od kilkunastu miesięcy funkcjonujemy w niekorzystnych warunkach ograniczających naszą aktywność i swobodę - tłumaczy Marta Robak, Product Manager, Sodexo Benefits and Rewards Services

Co czwarty Polak ma problem z work-life balance

Aż 26% aktywnych zawodowo Polaków wskazało, że poświęca więcej czasu na pracę zawodową niż na życie prywatne – czyli własne zainteresowania, rodzinę czy przyjaciół.

Brak work-life balance

Wskazali także, że firmy, prowadząc politykę wspierania równowagi pomiędzy życiem a pracą, mogą mieć ogromny wpływ na dobrostan zatrudnionych. Można powiedzieć, że wręcz go determinują. Dla niemal połowy ankietowanych pomocna w zachowaniu tej równowagi będzie praca zdalna, która jeszcze przed pandemią była dla niektórych przedmiotem pożądania i stanowiła atrakcyjny benefit. W 2020 roku w wielu firmach stała się codziennością. Co piąty badany zwrócił uwagę na znaczenie świadczeń pozapłacowych w tym procesie. Zdaniem 21% pracujących Polaków benefity przeznaczone nie tylko dla nich, ale także dla członków ich rodzin, które można wykorzystać poza pracą, mogłyby znacząco pomóc w zachowaniu work-life balance. To niezwykle istotny element całej układanki, który jest w pełni definiowany i kontrolowany przez pracodawcę. Równie ważny okazał się elastyczny i nienormowany czas pracy.

Czynniki wspierające zachowanie work-life balance

Idealny benefit

Pandemia w wielu firmach wymusiła na pracodawcach konieczność dopasowania oferty benefitowej do aktualnego, nowego trybu życia oraz pracy Polaków. W chwili obecnej pracownicy cenią sobie najbardziej takie świadczenia pozapłacowe, które wspierają budżet domowy, są elastyczne i dają swobodę wyboru. Tak wskazali ankietowani w naszym poprzednim badaniu „Motywacyjny (Re)start”.

Potrzeby, obawy i oczekiwania zatrudnionych przeszły ewolucje, a czasami wręcz rewolucje. Dlatego warto zastanowić się jak nowy model pracy wpłynął na ich życie prywatne i zawodowe. I wdrożyć rozwiązania, które pozwolą skutecznie wspierać i motywować pracowników, by ci mogli efektywnie pracować i nie zwariować.

O badaniu „Jak pracować i nie zwariować?”

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12.02-19.02.2021 metodą wywiadów on-line (CAWI) przez pracownię badawczą SW Research, na reprezentatywnej próbie aktywnych zawodowo Polaków, pracujących w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników (N = 1247).