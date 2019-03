Co branża cyfrowa sądzi o decyzji dotyczącej dyrektywy w sprawie praw autorskich?

Zdaniem Michała Kanownika, prezesa Cyfrowej Polski, dyrektywa dotycząca prawa autorskiego kłóci się z unijną ideą jednolitego rynku cyfrowego, który ma na celu zniesienie wszelkich barier regulacyjnych w procesie cyfryzacji. Kanownik obawia się, że nowe regulacje uderzą w kraje rozwijające się, w tym Polskę. Parlament Europejski wprowadził bowiem takie rozwiązania i obowiązki, które będą hamowały rozwój innowacyjnych internetowych projektów i utrudniały funkcjonowanie już istniejących. Dodaje przy tym, że twórcom bezdyskusyjnie należy się sprawiedliwe i godne wynagrodzenie za pracę. Jednak prawo powinno godzić interesy wszystkich stron – twórców, konsumentów i biznesu. Tak się nie stało. Parlament Europejski wysłuchał tylko jednej zainteresowanej strony.

Na kompromisie zależało rządowi i większości polskim europosłom

Unijna reforma prawa autorskiego budzi kontrowersje głównie ze względu na dwa artykuły: 15 (pierwotnie występujący jako 11), który wprowadza tzw. podatek od linków oraz 17 (pierwotnie 13), który nakazuje obowiązek filtrowania treści pod względem praw autorskich. Przeciwko tym zapisom protestowały liczne środowiska pozarządowe, biznesowe, konsumenckie, startupowe, naukowe, akademickie i studenckie. Podczas wtorkowego głosowania w Strasburgu wszyscy europosłowie PiS oraz PSL, część deputowanych SLD oraz PO zagłosowali przeciwko projektowi Dyrektywy.

Czas na implementację

Prezes Cyfrowej Polski zauważa, że uchwalona we wtorek Dyrektywa w wielu miejscach jest nieprecyzyjna, co stwarza możliwość krajom członkowskim, które będą musiały ją w ciągu dwóch najbliższych lat wdrożyć do krajowych przepisów, do swobodnej interpretacji. Polska branża cyfrowa liczy, że w trakcie implementacji zapisów Dyrektywy w sprawie praw autorskich do polskiego prawa uda się złagodzić skutki jej oddziaływania na polski biznes i użytkowników.

Źródło: Związek Cyfrowa Polska