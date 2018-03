Co-boty w małych i średnich firmach?

Dotychczas maszyny pracowały u boku ludzi w największych fabrykach, jednak niebawem ma się to zmienić. Obecność obdarzonych sztuczną inteligencją robotów w małych i średnich przedsiębiorstwach to kwestia czasu, jak uważa Jonathan Wilkins, dyrektor marketingu w firmie EU Automation. W swoim najnowszym raporcie poświęconym robotyzacji wtóruje mu brytyjska firma Tharsus. Producent robotów przekonuje, że w najbliższych latach czeka nas wysyp maszyn zaprojektowanych tak, by współpracowały z ludźmi w wykonywaniu powtarzalnych zadań. Co-bots, bo pod taką nazwą kryją się roboty kolaborujące z człowiekiem, są coraz tańsze, m.in. dzięki malejącym cenom czujników i sztucznej inteligencji. Maszyny tego typu stają się coraz mądrzejsze i lepiej współpracują z ludźmi. Przygotowanie ich do wykonywania nowych zadań i działania w różnorodnych środowiskach pracy ma być niezwykle proste. Mają one również wykrywać obecność ludzi tak, by nie wchodzić z nimi w kolizje.

Koniec ery uprzywilejowanych

Wśród przedsiębiorców musi zniknąć przekonanie, że maszyny tego typu są zbyt drogie i trudne w programowaniu. W rzeczywistości są one coraz tańsze i już dziś mieszczą się w budżecie średnich firm, a niebawem będą również w zasięgu tych najmniejszych. Kontrola takich sprzętów może odbywać się przy pomocy wykorzystywanych na szeroką skalę rozwiązań, takich jak programmable logic controllers (PLC) i przemysłowych komputerów (IPC), przez co koszt ich implementacji jest stosunkowo niski. Ponadto, większość współczesnych robotów posiada łatwy w obsłudze interfejs, za pomocą którego można je w prosty sposób programować. Skomplikowane sekwencje lepiej zostawić specjalistom, jednak większość zadań nie wymaga ich ingerencji. Sprawę ułatwia fakt, że przyjazne małym i średnim przedsiębiorstwom roboty wyposażone są w system ręcznej kontroli, który można wykorzystać, by nauczyć robota wykonywania określonych czynności. Taka forma programowania odbywa się przez zapamiętywanie sekwencji ruchów wykonanych przez człowieka i nie wymaga konwencjonalnego kodowania.

Roboty przyszłości

Znajdujemy się w przedsionku nowej ery, w której inteligentne roboty wyręczają ludzi w wielu mniej lub bardziej prozaicznych czynnościach, przyczyniając się do rewolucji na rynku pracy. Wiele stanowisk przestanie być potrzebnych, jednak eksperci przewidują, że na ich miejsce pojawią się nowe jeszcze nieodkryte. Trudno przewidzieć poziom bezrobocia w roku 2040 i prognozy tego typu traktuje się z przymrużeniem oka, nawet jeśli wyszły spod pióra najwybitniejszych futurystów. Dużo łatwiej określić, jak w najbliższych latach rozwinie się współczesna technologia, o co pokusili się m.in. analitycy z IDC. Według nich do 2020 roku 60% wszystkich robotów funkcjonować będzie w oparciu o chmurę obliczeniową. Wraz z fuzją robotyki i cloud computingu wyłania się nowa gałąź usług, które najłatwiej określić mianem „robot as a service”. Maszyny wypożyczane na określony czas będą doskonałą alternatywą dla firm, które z przyczyn ekonomicznych nie zdecydowały się na ich zakup.

Kolejnym ważnym kierunkiem rozwoju współczesnej robotyki jest mobilność. W raporcie firmy Tharsus można przeczytać o maszynach, które technologię poruszania się w miejscu pracy zaczerpnęły od autonomicznych samochodów. Ich penetracja w najbliższych latach ma systematycznie rosnąć, przyczyniając się do zwiększenia efektywności przedsiębiorstw. Roboty tego typu będą w stanie wykonywać jeszcze więcej zróżnicowanych zadań, samoczynnie zmieniając stanowiska pracy. Dla firm, które zdecydują się na ich zakup oznacza to oszczędność. Obecnie, aby zautomatyzować tak wiele procesów, potrzebny jest zakup wielu maszyn, co wiąże się z obciążeniem finansowym.

Źródło: DSR