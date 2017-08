Co 4 programista z Europy Środkowo-Wschodniej mieszka w Polsce

Według danych zebranych przez Stack Overflow, populacja programistów w regionie CEE liczy milion osób, z czego w Polsce mieszka i pracuje aż jedna czwarta z nich, czyli 250 tys. Za nami uplasowała się Ukraina (166 tys.), a kolejne miejsca zajmują Rumunia (118 tys.) i Czechy (100 tys.). W pozostałych państwach liczba specjalistów zajmujących się kodowaniem wynosi mniej niż 100 tys.

W badaniu przeanalizowano także, ilu specjalistów tworzących kod przypada na 100 pracujących osób, mieszkających w poszczególnych państwach. W tym zestawieniu nasz kraj wypada jednak gorzej, ze współczynnikiem na poziomie 1,4. To minimalnie więcej, niż wynosi średnia dla regionu, czyli 1,3. Dla porównania, w zdecydowanie mniejszej Słowacji wskaźnik ten wynosi aż 3,7.

– Wyniki badania potwierdzają, że Polska stanowi największy w tym regionie Europy rynek utalentowanych programistów. Jest to wyraźna wskazówka, że warto tu inwestować i powierzać swoje procesy IT w ręce polskich firm. Z drugiej strony, musimy pamiętać, że nawet pozycja lidera w regionie nie oznacza, że zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze zostało zaspokojone.Wręcz przeciwnie, według szacunków w kraju brakuje około 50 tys. twórców oprogramowania. Konieczne są więc dalsze działania zachęcające do podejmowania tego kierunku studiów, ale także ciągła edukacja osób, które posiadają już kierunkowe wykształcenie informatyczne. Świat nowych technologii zmienia się bowiem na tyle szybko, że jedynie ciągłe doszkalanie się pozwala za nim nadążyć – komentuje Dariusz Świąder, Prezes Zarządu Linux Polska, firmy dostarczającej otwarte rozwiązania technologiczne dla największych polskich firm i instytucji publicznych.

Jak można wyczytać z badania Central & Eastern Europe Developer Landscape 2017, w większości krajów naszego regionu widać wyraźną koncentrację programistów w miastach stołecznych. W tym zestawieniu pierwsze miejsce zajmuje Łotwa, bowiem w Rydze pracuje aż 93 proc. wszystkich software deweloperów zamieszkujących to państwo. Dla porównania, w Warszawie jest to zaledwie 29 proc. (ponad 74 tys.), co oznacza najmniejszy stopień koncentracji w całym regionie. W Polsce mamy do czynienia z kilkoma prężnie rozwijającymi się ośrodkami IT, co czyni nasz kraj dodatkowo atrakcyjnym dla inwestorów. Kolejnym po stolicy największym ośrodkiem skupiającym programistów jest Kraków (32,5 tys.), następnie Wrocław (24,3 tys.), Katowice (24,2 tys.), Poznań (22,4 tys.), Trójmiasto (16 tys.) i Łódź (10,7 tys.). Daje to Polsce aż siedem ośrodków mogących pochwalić się populacją deweloperów liczniejszą niż 10 tys.

– Warszawa nadal pozostaje ważnym ośrodkiem branży IT w naszym kraju, od dłuższego czasu taką reputację posiadają też m.in. Kraków czy Wrocław. Jednak wraz z rozwojem rynku, obserwujemy coraz większą decentralizację. Najlepszym przykładem może być rozwój naszej firmy, która obecnie działa w pięciu miastach, gdzie obsługuje m.in. wiodące marki z sektora retail. Dziś programiści mogą pracować przy ambitnych projektach dla międzynarodowych marek także w mniejszych ośrodkach takich jak np. Białystok. Dla wielu osób to także sposób na pogodzenie rozwoju kariery z życiem rodzinnym – komentuje Marek Safiejko, CEO 9bits, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach technologicznych z zakresu e-commerce i aplikacji mobilnych.