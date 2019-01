Clean-techowy startup z Polski w finale konkursu Chivas Venture

Chivas Venture to międzynarodowy konkurs dla innowacyjnych startupów. Jednym z najważniejszych kryteriów przy ocenie zgłaszanych projektów, oprócz dobrego biznesplanu, jest odpowiedzialność społeczna przedsięwzięcia. Zmiany, jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu proponowanego przez zwycięską firmę Syntoil, pozwolą na wyeliminowanie emitowanych do atmosfery niebezpiecznych oparów, pyłów i związków, które przedostają się do niej w ramach dotychczas stosowanych sposobów utylizacji szkodliwych dla środowiska opon.

Po zwycięstwie w polskim finale Chivas Venture, Syntoil będzie reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej, gdzie zmierzy się z najlepszymi startupami z całego świata. Oprócz uzyskania możliwości zdobycia wiedzy i nowych kontaktów biznesowych, w maju przedsiębiorstwo zawalczy o dofinansowanie z puli 1 miliona dolarów.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się ponad sto startupów z całej Polski. Obszary działalności przedsiębiorstw były bardzo różnorodne – od firm branży MedTech, EcoTech czy BioTech po szeroko pojęty użytkowy design. W efekcie selekcji podczas kolejnych etapów konkursu, jury wybrało 11 półfinalistów, a następnie finałowe TOP5 projektów.

Wyłonienie zwycięzcy konkursu nie było proste. Co przekonało jury konkursu, że to właśnie Syntoil powinno reprezentować Polskę podczas globalnego finału konkursu? Przede wszystkim potencjał firmy – zarówno na wygraną w międzynarodowym etapie, jak i na realną zmianę, jaką niesie ze sobą ich innowacyjne rozwiązanie.

Przed światowym finałem 20 innowacyjnych przedsiębiorców z całego świata weźmie udział w programie Accelerator, prowadzonym przez londyński klub Conduit – ośrodek skupiający różnorodną grupę osób, którym zależy na wdrażaniu istotnych i potrzebnych zmian społecznych. Odbywający się w marcu trzydniowy program obejmuje indywidualne sesje szkoleniowe oraz zajęcia networkingowe, które pomogą finalistom w dalszym rozwoju ich startupów – nawet jeśli nie wygrają samego konkursu. Światowy finał Chivas Venture odbędzie się 9 maja 2019 roku podczas The Next Web Conference.

Źródło: Chivas Venture