Ciekawe pomysły na prezent!

Bon upominkowy to zawsze dobry pomysł

Bony upominkowe i vouchery stały się prawdziwym hitem! To one często ratują nam skórę, gdy już kompletnie nie mamy pomysłu, co kupić. Jednak w pewnym momencie możemy uznać, że takie rozwiązanie jest zbyt łatwe i banalne. To sprawia, że zaczynamy szukać kolejnych rozwiązań. Nie musimy rezygnować z bonów upominkowych, ale możemy trochę z modyfikować. Zamiast po raz kolejny wybierać się do ulubionego miejsca bliskiej osoby i kupować nowy voucher, przygotujmy własny. Pomysłów może być wiele! Sami doskonale wiemy, co może ucieszyć nasze bliskie osoby. Dla kogoś świetnym pomysłem będzie bon na przytulanie. Inną osobę ucieszy voucher na sprzątanie, kolejną na dzień bez przeklinania. Wszystko zależy, od naszych pomysłów i preferencji naszych bliskich.

Kubek termiczny z napisami

Któż z nas nie lubi ciepłej kawy lub herbaty? Kubek termiczny gwarantuje nam, że zawsze będziemy ją mieć pod ręką. Jest on znacznie bardziej poręczny niż termos i sprawdzi się przy wielu okazjach. Możemy z niego korzystać w trakcie jazdy samochodem, komunikacją miejską, w pracy, domu, a nawet na spacerze. To sprawia, że kubek termiczny to świetny pomysł na prezent, z którego ucieszy się właściwie każdy z naszych bliskich. Jednak nie musi to być zwykły kubek! O wiele lepiej sprawdzi się taki, który będzie dostosowany do drugiej osoby. Świetnym rozwiązaniem może być kubek termiczny z napisami. Nie tylko będzie on niezwykle praktyczny, ale też wyróżni się spośród innych.

Podaruj komuś wspomnienia

Bliskiej osobie możemy również ofiarować niezapomniane przeżycia. Będzie to prezent, który zapamięta na bardzo długo. Jednak jak ofiarować taki upominek? Sposobów jest wiele! Możemy zabrać bliską osobę na niezwykłą wycieczkę w czasie, której zagwarantujemy niezwykłe atrakcje. Wszystko możemy przygotować samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalisty. Innym sposobem jest wyjazd do SPA, gdzie pracownicy zadbają o to, abyśmy się w pełni zrelaksowali i zapomnieli o codziennych stresach. Takie rozwiązanie również będzie świetną pamiątką, o której bliska osoba na pewno szybko nie zapomni. Możemy także zapewnić bliskim udział w sportach ekstremalnych. W końcu, kto chociaż raz nie chciałby skoczyć na bungee, skoczyć ze spadochronem lub wziąć udział w innej nietypowej zabawie. Takie zajęcie na pewno zostanie zapamiętane na bardzo długo, a obdarowywana osoba będzie nam bardzo wdzięczna i chętnie powtórzy taki sposób spędzenia czasu.