Chwilowki.pl pomagają wybrać szybką pożyczkę online

W przekonaniu, że chwilówki to drogie pożyczki niestety jest sporo prawdy. Decydując się na zaciągnięcie takiego zobowiązania, musimy liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami niż w przypadku kredytu w banku. Czasami zdarzają się jednak bardzo korzystne oferty szybkich pożyczek (reklamowane jako darmowe pożyczki, chwilówki za 0 zł), z reguły są one skierowane do nowych klientów. Warto wiedzieć, co składa się na całkowity koszt chwilówki i jak korzystać z promocji.

Ile naprawdę kosztuje chwilówka?

To zależy od wielu czynników. Zasadnicze znaczenie ma oczywiście wybór firmy pożyczkowej i konkretnej oferty, istotne jest także to, jaką kwotę chcemy pożyczyć i na jak długo. Kalkulator pożyczek i ranking chwilówek to narzędzia, które pomogą nam szybko porównać dostępne na rynku oferty i wybrać tę najkorzystniejszą dla nas.

Najważniejsze dla nas informacje to wysokość całkowitej kwoty do zapłaty oraz RRSO czy Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania. Ogólna zasada mówi, że im niższe RRSO, tym tańsza pożyczka. Nie zapominajmy jednak o tym, że na całkowity koszt zobowiązania składają się również niekiedy liczne kwoty dodatkowe, warto więc dokładnie zapoznać się ze szczegółami interesującej nas oferty.

Warto pamiętać o tym, ze zgodnie z ustawą antylichwiarską, która weszła w życie 11 marca 2016 roku, firmy pożyczkowe nie mogą już podnieść opłat związanych z zaciągnięciem pożyczki do dowolnego poziomu. Tak zwane pozaodsetkowe koszty chwilówek, które kiedyś bywały niebotycznie wysokie, obecnie nie mogą sięgać powyżej 25% kwoty pożyczki plus 30% z tej kwoty rocznie. Ograniczony został również pułap odsetek, który może wynosić maksymalnie dwukrotność odsetek ustawowych, które oblicza się na podstawie stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5%.

Czy pożyczki za 0 złotych naprawdę istnieją?

Wiele osób z rezerwą podchodzi do ofert chwilówek za darmo, doszukując się w nich jakich ukrytych kosztów. Oczywiście zawsze trzeba przeczytać umowę przed zaciągnięciem pożyczki i dokładnie przeliczyć sobie wszystkie koszty, jednak takie bardzo korzystne oferty szybkich pożyczek są jak najbardziej realne.

Pojawiają się one zwykle okresowo i są skierowane do nowych klientów, czyli do takich osób, które jeszcze nigdy z tego typu usługi nie korzystały. Oczywiście to nie jedyny warunek, który trzeba spełnić, aby taką chwilówkę otrzymać.

Wnioskując o chwilówkę, musimy liczyć się z tym, że wbrew powszechnym przekonaniom, większość firm udzielających pożyczek online, sprawdza wiarygodność swoich klientów w BIK. Nie każdy pożyczkodawca udzieli chwilówki osobie z negatywną historią kredytową, zadłużonej lub bezrobotnej.

Wnioskując o szybką pożyczkę online pierwszy raz na podstawie promocyjnej oferty chwilówki za darmo, po pozytywnym przejściu weryfikacji w BIK, faktycznie możemy liczyć na całkowicie darmowy kredyt. Nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów- zarówno prowizja, jak i oprocentowanie wyniosą 0 złotych, nie poniesiemy też żadnych kosztów dodatkowych związanych z obsługą administracyjną zadłużenia. Oczywiście kluczowe jest zwrócenie długu w terminie. Jeśli nie oddamy pieniędzy na czas, niestety musimy liczyć się z tym, że promocyjne warunki pożyczki przestaną nas obowiązywać.

Parabanki coraz chętniej decydują się na tego typu promocje, choć realnie na udzieleniu takiej pożyczki nic nie zarabiają. Zyskują jednak szersze grono odbiorców dla swoich usług. Według szacunków, aż do 90% osób, które skorzystały z promocyjnej darmowej chwilówki, decyduje się skorzystać z usług tej samej firmy pożyczkowej w przyszłości, tym razem już na normalnych zasadach ponosząc wszystkie standardowe koszty.

Pamiętajmy, aby do każdego zobowiązania kredytowego, również do chwilówki za 0 złotych, podchodzić odpowiedzialnie. Każde zobowiązanie finansowe trzeba spłacić. Dbajmy o to, by zawsze robić to w terminie, a będziemy w pełni bezpieczni. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy będziemy mieć środki na spłatę długu, lepiej jeszcze raz dobrze przemyśleć swoją decyzję. Jedna nieoddana na czas chwilówka może być początkiem poważnych kłopotów finansowych i prowadzić do takich konsekwencji jak pętla zadłużenia, windykacja czy sprawa w sądzie.

Źródło: Chwilowki.pl