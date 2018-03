Chwilówka - parametry czasowe pożyczki

Błyskawiczna weryfikacja zdolności kredytowej

Nazwa „szybkie pożyczki” pierwotnie dotyczyła skrócenia czasu załatwiania formalności przy ocenie zdolności kredytowej kandydatów na pożyczkobiorcę. Ten atrybut produktu został z pewnością zachowany, ale z pewną wariacją. Jak można zobaczyć na stronie z rankingiem chwilówek: finanovacash.pl na rynku wciąż można znaleźć takie produkty – teksty opisowe skupiają się z reguły na tym, że czas weryfikacji wniosku będzie bardzo krótki. Zwyczajowo jednak parabanki mogą doliczać opłaty i dodatkowe prowizje w zamian za „przymknięcie oka” na sprawdzanie wnioskodawcy w bazach BIK czy biur informacji gospodarczej. W związku z tym czas trwania chwili może być różny – od kilku minut do nawet (w bardziej skomplikowanych przypadkach) kilku dni.

Jednorazowo, w ratach - ale zawsze w terminie

Podobnie wygląda sytuacja z umówionym czasem spłaty szybkiej pożyczki. Standardowy czas trwania takiego kredytu to z reguły 30 lub 60 dni. Najczęściej spłata środków ma nastąpić maksymalnie do ostatniego dnia trwania tego okresu i mieć charakter jednorazowy (cała należna kwota w jednym przelewie). To jednak tylko warunki wyjściowe i tylko dla standardowego produktu z oferty parabanków. Branie chwilówki tym różni się od zaciągania kredytu w banku, że zasady współpracy są dość elastyczne i można próbować je negocjować (włącznie z wydłużeniem okresu spłaty, jeśli jest to potrzebne). Ponadto, w ofercie parabanków pojawiły się także, wzorowane na standardowych kredytach bankowych, pożyczki ze spłatą ratalną. Maksymalny czas ich trwania wynosi zwykle do ok. 3 lat. Jeśli traktować je jako wariant chwilówki, to widać, że chwila może obejmować nawet czas liczony w miesiącach.

Nienaruszalna data spłaty

Bezpiecznie jest jednak pamiętać, że o ile odpowiedni czas spłaty pożyczki można sobie najczęściej wynegocjować, to w zakresie terminu wpłaty jedynej/ostatniej raty parabanki nie są już tak elastyczne. Decydując się na chwilówkę, najlepiej ustawić ten moment na co najmniej tydzień-dwa później niż spodziewany przez nas wpływ, z którego zamierzamy uregulować zobowiązanie. Stworzy to pewien bufor bezpieczeństwa, na wypadek gdyby np. przelew od pracodawcy miał przyjść po weekendzie, a nie przed. Obsługa opóźnień w parabankach jest bowiem bardzo kosztowna, a dodatkowo nieterminowym płatnikom grozi wpisanie do baz danych dłużników w biurach informacji gospodarczej, zepsucie historii kredytowej w BIK czy nawet zajęcie mienia. O ile nie dysponujemy pisemną zgodą od pożyczkodawcy na wydłużenie terminu spłaty (po wygaśnięciu pierwotnego), nie zakładajmy, że jeden dzień, czy tydzień różnicy w datach nic nie zmieni. Tu akurat pojęcie chwili nie istnieje, procedury wewnętrzne są bardzo rygorystyczne w tym zakresie. Nie warto testować cierpliwości działu windykacji w tych firmach.

Produkt zwany chwilówką bardzo się zmienił na przestrzeni lat. Można nawet mówić o lekkim rozmyciu pierwotnej definicji tej oferty, ponieważ parabanki coraz śmielej poczynają sobie na rynku usług, do tej pory świadczonych jedynie przez tradycyjne banki i SKOK-i. Nie zmieniło się jednak to, że sam zakres tytułowej chwili na weryfikację własnej sytuacji kredytowej czy chwili na spłatę można negocjować. Raz ustalonych parametrów nie można jednak samowolnie zmieniać – i to jest akurat zasada w świecie pożyczek pozabankowych przestrzegana z żelazną konsekwencją.