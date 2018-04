Chroni znacznie więcej niż hasła

Według niedawnego badania obejmującego 14 552 respondentów z 30 krajów na całym świecie dorosły użytkownik internetu posiada średnio 14 kont online, serwisów lub aplikacji chronionych przy użyciu hasła. Password Manager sprawia, że użytkownicy muszą pamiętać tylko jedno hasło główne, które daje dostęp do bezpiecznego sejfu zawierającego ich loginy, hasła, kontakty, dane dotyczące kart bankowych itp. Wszystkie te informacje są przechowywane w formie zaszyfrowanej i automatycznie uzupełniane w odpowiednich formularzach rejestracyjnych na stronach WWW i w aplikacjach. Są one także synchronizowane na komputerach i urządzeniach mobilnych użytkownika, jak również na filmowym portalu twórcy - Kaspersky Lab. Nikt poza użytkownikiem nie ma dostępu do tych danych.

Password Manager został wyposażony w możliwość przechowywania i automatycznego uzupełniania adresu i danych bankowych użytkownika na stronach płatności online. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo tych cennych informacji i zapobiec ewentualnej kradzieży, produkt przesyła te dane do stron dopiero po zweryfikowaniu ich wiarygodności. Password Manager potrafi również szukać na komputerze zdjęć i skanów dokumentów, np. paszportu czy polisy ubezpieczeniowej, które wiele osób przechowuje w tej postaci – na wszelki wypadek. Dzięki technologii opartej na uczeniu maszynowym oraz na podejściu algorytmicznym produkt ustala, czy dane zdjęcie stanowi dokument, i sugeruje użytkownikowi zapisanie go w bezpiecznej postaci w szyfrowanym magazynie danych oraz ewentualne skasowanie kopii. Produkt działa lokalnie na urządzeniu użytkownika, wykrywając występowanie tekstu w grafice poprzez analizę określonego schematu linii i skanuje urządzenie w poszukiwaniu grafiki z tekstem tylko po zainicjowaniu tego procesu przez użytkownika w ustawieniach produktu. W przypadku urządzeń mobilnych zdjęcia dokumentów można wykonać bezpośrednio z programu – zostaną one od razu zaszyfrowane.

Bezpłatna wersja programu pozwala przechowywać 15 wpisów, takich jak: para nazwa użytkownika/hasło, adres, numer karty bankowej, zdjęcie/skan lub inny dokument. W wersji płatnej liczba wpisów jest nieograniczona. Jednocześnie wszystkie dane użytkownika mogą być teraz sortowane ręcznie w programie, co zapewnia wygodę i szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych wpisów.

Źródło: Piotr Kupczyk, Kaspersky Lab Polska