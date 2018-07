Chmurowe trendy w służbie zdrowia

Co przykładowo może zagrozić placówkom medycznym? W przypadku udanego ataku ransomware dochodzi do zaszyfrowania kluczowych danych organizacji, w tym najbardziej istotnych z punktu widzenia placówek i samych pacjentów. Są to między innymi kartoteki pacjentów, dane kadrowe, płacowe, elektroniczne karty pacjenta, dane finansowe i ubezpieczeniowe pacjentów.

Atak cybernetyczny na placówki służby zdrowia może doprowadzić do tragedii – na szali jest ludzkie życie i zdrowie. Wystarczy wyobrazić sobie scenariusz, w którym cyberprzestępcy usuwają dane medyczne pacjentów, którzy czekają na operacje lub podanie leków. Na takie ryzyko służba zdrowia nie może sobie pozwolić.

Backup w chmurze to najbezpieczniejszy sposób

W przypadku poważnej awarii infrastruktury IT czy ataku odtworzenie danych za pośrednictwem narzędzi chmurowych następuje bardzo szybko. Warunkiem jest jednak skrupulatne i systematyczne tworzenie backupu przez organizacje. Również w przypadku ataku ransomware placówka może po prostu odmówić zapłaty okupu i przywrócić pliki z ostatniej kopii zapasowej. Przestępcy zmuszeni są wtedy do poszukiwania innej ofiary.

Największe bezpieczeństwo mogą zapewnić zautomatyzowane usługi backupu w chmurze. Renomowani dostawcy oferują wiele opcji tworzenia kopii zapasowych, dostosowanych do potrzeb organizacji o różnej wielkości. Wymagają one minimalnego nakładu pracy personelu. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom organizacja może nawet ściągnąć wirtualną kopię swoich serwerów w chmurze, przywracając dostęp do krytycznych danych i aplikacji już po kilku minutach od ataku lub ewentualnej awarii.

Służba zdrowia przoduje w inwestycjach w strukturę IT

W Polsce Ministerstwo Zdrowia zakłada, że do końca 2019 roku uda się w pełni wdrożyć platformę informatyczną w służbie zdrowia. Będzie ona obejmować m.in. - obok stosowanych już e-zwolnień - elektroniczne recepty, skierowania i dokumentację medyczną (EDM). Od 2020 roku elektroniczne recepty mają być już wystawiane w każdym gabinecie medycznym.

Na chwilę obecną modelowym przykładem rozwoju chmury w służbie zdrowia jest Ameryka Północna. Fuzje i przejęcia szpitali oraz systemów opieki zdrowotnej oznaczają radzenie sobie ze znaczną ilością danych medycznych oraz integrację systemów.

Organizacje ochrony zdrowia najczęściej stawiają na chmurę prywatną, zdecydowanie rzadziej na model hybrydowy czy publiczny. Aplikacje oparte na chmurze pomagają orkiestrować fragmentaryczne informacje w różnych systemach i miejscach opieki oraz szybko i skutecznie łączą dane w użyteczny dla przedsiębiorstwa format. Znacznie ułatwia to przepływ informacji i przyspiesza proces wymiany danych.

Wypowiedź: Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud