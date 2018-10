Chmura zmienia świat gier

Dzisiaj dostępność do wielu gier ma ograniczony charakter przede wszystkim z uwagi na sprzęt, a ściślej – to, dla jakiego systemu konkretne gry zostały zaprojektowane.

Nowy Project xCloud stosuje technologię pozwalającą na streaming gier na skalę światową w oderwaniu od kwestii sprzętowych. Dzięki temu gry staną się dostępne dla wszystkich graczy - nie będą już musieli wybierać między konkretnymi platformami czy urządzeniami, ani przywiązani do jednego systemu czy urządzenia. Projekt ma doprowadzić do sytuacji, w której będą mieli wybór: gdzie, w co, z kim i jak będą grać.

Streaming gier wykorzystujący chmurę obliczeniową jest wyzwaniem. W przeciwieństwie do innych form rozrywki dostępnych dzisiaj szeroko w tym modelu , gry stanowią zdecydowanie najbardziej wymagający obszar. To, co dzieje się na ekranie, musi szybko odwzorowywać decyzje i ruchy graczy. To dynamiczna forma rozrywki, przy której dostarczenie wysokiej jakości i wydajności gier na różnych urządzeniach wiąże się z wieloma trudnościami.

Fundamenty pod projekt zostały już postawione, ale rozwój samej inicjatywy wymaga jeszcze czasu – to z pewnością kwestia kilku najbliższych lat. Pierwsze publiczne próby rozpoczną się już w przyszłym roku i pozwolą zdobyć informacje o popularności czy natężeniu ruchu graczy w konkretnych lokalizacjach.

8 października Microsoft przeprowadził testy systemu Project xCloud na urządzeniach mobilnych (komórkach i tabletach), sparowanych z kontrolerem bezprzewodowym Xbox za pomocą Bluetooth oraz z opcją grania za pomocą ekranu dotykowego urządzenia.

Źródło: Microsoft