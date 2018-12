Chmura dla firm: kompleksowe i bezpieczne rozwiązania

Obecnie jednak chmura staje się coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem. Zainteresowanie oprogramowaniem w chmurze rośnie. Dzieje się tak z powodu szeregu korzyści, jakie daje to rozwiązanie. Trzeba wiedzieć bowiem, że cloud computing to bezpieczny, nowoczesny model przetwarzania danych. Sprawdźmy więc, czy sprawdzi się ono również w twojej firmie i jakie korzyści może ci przynieść.

Współczesne przedsiębiorstwa z coraz większą ochotą wykorzystują w swojej działalności nowoczesne technologie. Nic w tym dziwnego – jeśli podążamy z duchem czasu, chcemy wprowadzać rozwiązania, które z założenia mają ułatwić pracę, zredukować koszty biznesowe oraz przyspieszyć realizację projektów. Cyfryzacja przedsiębiorstw i wynikająca z niej digitalizacja polegająca na włączeniu technologii cyfrowych w całokształt procesów zachodzących w firmie, jest zatem procesem nieuniknionym i koniecznym, który prowadzi do maksymalizacji zysków. W tym kontekście efektywnie można wykorzystać cieszącą się coraz większym uznaniem technologię chmurową.

Praca w chmurze - co warto o niej wiedzieć?

Mówiąc o oprogramowaniu w chmurze warto zacząć od wyjaśnienia do czego odnosi się ten termin. Mówiąc najprościej, są to usługi sektora IT, z których możemy korzystać przez określony czas. Programy te dostępne są dla nas drogą internetową. Zarówno wspomniane już oprogramowanie, moc obliczeniowa jak i dane umieszczane są na dedykowanym serwerze. Firma, która decyduje się na wykorzystanie tego nowoczesnego rozwiązania ma stały dostęp do swoich danych oraz oprogramowania. Jakie są zalety pracy w chmurze? Przede wszystkim w tym przypadku płacimy z usługę, która wykorzystujemy w codziennej pracy. Nie musimy zajmować się instalacją oprogramowania, administrowaniem systemem czy płacić za zakup licencji. Cloud computing to kolejny krok w coraz dalej postępującej informatyzacji. To także rozwiązanie, które daje przedsiębiorcom wiele korzyści. Niezależnie od wielkości twojej firmy możesz spodziewać się zmniejszenia kosztów oraz pracy w idealnie dopasowanych do twojej firmy warunkach.

Pracuj taniej i wygodniej

Oprogramowania dostępne w chmurze to doskonała alternatywa dla tradycyjnych programów komputerowych. Są wielofunkcyjne a przy tym przynoszą realne oszczędności zarówno czasu, jak i pieniędzy. Co ważne, praca może odbywać się gdziekolwiek zechcesz - wystarczy ci jedynie połączenie internetowe oraz komputer lub tablet. Technologie w chmurze służą więc również mobilności. Co w dzisiejszych czasach, szczególnie dla małych firm ma ogromne znaczenie. Co ważne, wykorzystanie oprogramowania dostępnego w chmurze sprzyja również doskonałej komunikacji zespołu i usprawnia pracę. Przesyłanie raportów, analiz, plików czy korespondencji jeszcze nigdy nie było takie proste.

Zarządzaj swoją firmą efektywniej

Mówiąc o oprogramowaniach dostępnych w chmurze warto wspomnieć o systemach ERP. Są to programy, dzięki którym możliwe jest kompleksowe zintegrowanie wszystkich procesów mających miejsce w firmie. Twoi pracownicy mogą pracować za pomocą internetu a tym samym działać efektywniej. Jedynym kosztem jaki musisz ponieść jest stały abonament, który pozwala ci otrzymać dostęp do systemu ERP. Za jego pośrednictwem możesz zajmować się sprawami kadrowymi, gospodarką magazynową, planowaniem strategii. To również nowoczesny program do księgowości, który usprawni pracę twojej firmy.

Zapomnij o drogich inwestycjach

Każdy przedsiębiorca wie doskonale, że jeszcze kilka lat temu rozwój technologiczny firmy musiał wiązać się z koniecznością zakupu sprzętu, oprogramowania, licencji. To gigantyczne koszty. Podobnie jak utrzymywanie własnego serwera oraz całej infrastruktury. Dzięki pracy w chmurze to już przeszłość. Wszystkie obliczenia, przechowywanie danych oraz inne procesy odbywają się poza naszą firmą. Nie musimy więc posiadać niezwykle drogiego, zaawansowanego technologicznie wyposażenia by korzystać z najnowszych technologii. Jedynym kosztem jaki ponosimy jest konieczność opłacenia abonamentu. Jego wysokość zależy od tego, z jakich modułów, programów i funkcji korzystamy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej odwiedź stronę https://www.comarch.pl/erp.

Czy chmura to przyszłość?

Nie da się ukryć, że czasy, w których oprogramowanie w chmurze było niszową usługą powoli mijają. Przedsiębiorcy doceniają korzyści jakie daje to rozwiązanie. Wśród nich wymienić możemy przede wszystkim wygodę, niższe koszty, brak ograniczeń czy możliwość pracy w dowolnym miejscu. Chmura staje się więc dynamicznie rozwijającym rozwiązaniem, na które z pewnością warto zwrócić uwagę. Tym bardziej, że coraz większa konkurencja w większości branż sprawia, że ucyfrowienie przedsiębiorstw staje się koniecznością.