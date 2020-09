Chemia samochodowa - co jest potrzebne Twojemu autu i dlaczego warto je używać?

Czemu chemia samochodowa jest tak istotna?

Z każdym przejechanym kilometrem kolejne elementy odpowiadające za sprawne działanie samochodu zużywają się, dlatego ważne jest to, by na czas wymieniać wszelkie płyny (oleje, płyn chłodniczy) i filtry. Są to stosunkowo proste naprawy, a zapobiegają poważniejszym awariom, a w ostateczności skończyć się one mogą zatarciem poszczególnych elementów, co może prowadzić do wypadku. By temu zapobiec wskazane jest regularna kontrola swojego pojazdu, niezależnie od marki, rocznika czy przebiegu.

Stosowanie różnego rodzaju preparatów znanych jako chemia samochodowa, zapobiega poważnym awariom silnika, a w dłuższej perspektywie przyczynia się do zwiększenia jego wydajności. Środki te wykorzystywane są przez profesjonalne warsztaty w celu zwiększenia żywotności nowo zamontowanej części, ale nic nie stoi też na przeszkodzie, by domorosły mechanik wyposażył w niej swój garaż. Stosowanie ich jest niezwykle proste i pozwala zaoszczędzić duże sumy pieniędzy na naprawach.

Równie istotne, co działanie samochodu jest równie jego wygląd, o czym więcej można przeczytać w artykule: Co zrobić, aby samochód zawsze dobrze wyglądał?

Jakie środki warto stosować jeśli chodzi o konserwację silnika?

Jednym z kluczowych rzeczy przy okazji wykorzystywania chemii samochodowej jest dobranie właściwych specyfików, które pomogą w prosty i wygodny sposób zadbać o swoje auto. Wymiana oleju w samochodzie zalecana jest po przejechaniu 20-30 tys. km (wartość indywidualna, zależna od zaleceń producenta), jednak jeśli silnik zaczął działać głośniej, a z rury wydechowej wydobywa się coraz więcej spalin, to dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie regeneratora silnika.

Można go stosować ze wszystkimi rodzajami silników spalinowych, a jego działanie opiera się na uszczelnieniu układu olejenia. Przy dłuższym stosowaniu możliwe jest również przywrócenie pierwotnej mocy silnika, a użycie specyfiku jest niezwykle proste – wystarczy dolać go do oleju, gdy samochód jest rozgrzany, a następnie poczekać, by preparat trafił do układu.

Popraw działanie układu chłodniczego bez jego demontażu

Innym popularnym sposobem na poprawę działanie silnika swojego samochodu jest płyn do uszczelnienia chłodnicy. Podzespół ten jest jednym z ważniejszych elementów każdego silnika spalinowego, dlatego jego perfekcyjne działanie jest tak istotne. W pozbyciu się wycieku w układzie chłodniczym pomoże uszczelniacz chłodnicy, który dostępny jest w dwóch rodzajach – można używać go bezpośrednio (płyn) lub kupić specjalny koncentrat, a następnie rozcieńczyć go.