Chcesz zobaczyć, jak powstaje i tworzony jest serwis Ceneo?

Nie co dzień zdarza się, żeby jedna z największych firm e-commerce w kraju zdradzała zdobywane przez lata wiedzę i doświadczenie. Tymczasem już 21 września Ceneo zaprasza do swojej siedziby we Wrocławiu na konferencję Geek Speak. Uczestnicy imprezy nie tylko zobaczą, gdzie powstaje serwis, posmakują tutejszej kawy, ale przede wszystkim dowiedzą się, jak jest tworzony.