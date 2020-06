Chcesz głosować poza miejscem zameldowania? To ostatni moment aby złożyć wniosek online o wpis do rejestru wyborców lub dopisać się do spisu wyborców

Czym się różni spis od rejestru wyborców?

Do rejestru wyborców wpisujemy się, a do spisu wyborców – dopisujemy. Skąd ta różnica?

Do rejestru wyborców wpisujemy się, jeśli chcemy na stałe zmienić miejsce głosowania, czyli od teraz chcemy głosować tam, gdzie mieszkamy, a gdzie nie jesteśmy zameldowani i to nie tylko ten jeden raz, ale także w innych, przyszłych wyborach – powinniśmy wpisać się do rejestru wyborców.

Jeśli chcemy zmienić miejsce głosowania tylko jednorazowo, bo w dniu wybranych wyborów akurat będziemy przebywać w danej miejscowości, to wystarczy dopisać się do spisu wyborców w tym miejscu.

Zmobilizować powinny się przede wszystkim osoby, które chciałyby dopisać się do rejestru wyborców. Jeśli chcielibyście to zrobić przez internet, macie czas już tylko do najbliższej niedzieli (21 czerwca) do godz. 23.59. Po tym czasie zostanie Wam już tylko wizyta w urzędzie.

Osoby, które chciałyby dopisać się do spisu wyborców na najbliższe wybory prezydenckie w dniu 28 czerwca 2020 r., będą mogły skorzystać z e-usługi online do wtorku (23 czerwca) do godz. 23.59.