Certyfikat ITIL. Szkolenia, ceny, dofinansowanie

ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) to tak zwany zbiór najlepszych praktyk - dzięki niemu zarządzanie usługami IT staje się prostsze. Ponieważ są to zasady rekomendowane i stosowane przez firmy, organizacje i instytucje na całym świecie, ich znajomość może być dodatkowym czynnikiem wpływającym na pozycję i wynagrodzenie specjalisty IT w firmie.

Znajomość ITIL potwierdza certyfikat, uzyskiwany na akredytowanych szkoleniach zakończonych egzaminem. Szkolenia na certyfikaty są płatne. Prowadzą je firmy komercyjne z . Trwają zwykle od 3 do 5 dni - to zależy zarówno od poziomu, jak i od strategii firmy. Odbywają się albo stacjonarnie, albo w systemie mieszanym (stacjonarnie plus online). Występują jako otwarte - takie, do których może dołączyć każdy, jak i zamknięte - organizowane dla firmy na zamówienie.

Certyfikaty ITIL mają kolejne wersje. Obecnie (lipiec 2019) jesteśmy w momencie przechodzenia na wersję 4. Firmy wciąż oferują certyfikaty ITIL®3, które mają następujące poziomy:

ITIL Foundation. Certyfikat podstawowy, potwierdzający ogólną znajomość praktyk ITIL.

ITIL Intermediate. Są tu dwie ścieżki: Lifecycle (5 certyfikatów dla specjalistów - strategia usług SS, projektowanie usług SD, przekazanie usług ST, eksploatacja usług SO, stałe podnoszenie jakości usług CSI) oraz Capabilities (4 certyfikaty - umowy i ofertowanie SOA; planowanie, ochrona i optymalizacja PPO; wprowadzenie wersji, kontrola i walidacja RCV; utrzymanie i wsparcie OSA).

ITIL Expert.

Możliwe jest zdobycie certyfikatu ITIL®3, a następnie przejście na ITIL®4.

Ceny szkoleń są zróżnicowane.

Szkolenia ITIL Foundation kosztują od 650 zł netto, zaś egzamin od 900 zł netto. Szkolenia ITIL Intermediate są już wyraźnie droższe. Oferty zaczynają się od 2000 zł netto (to raczej rzadko spotykany dolny próg) za szkolenie na pojedynczy certyfikat. Cena egzaminu rozpoczyna się od 900 zł netto.

Wybierając szkolenie pod kątem jego ceny trzeba zwrócić uwagę, czy podawana przez firmę cena dotyczy samego szkolenia, czy też szkolenia i certyfikatu.

Szkolenie ITIL jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, a to znaczy, że można na nie uzyskać dofinansowanie.Wysokość dofinansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw może wynieść nawet do 80% kosztów szkolenia - dokładna wartość zależy m.in. od lokalizacji firmy (województwo).

Sprawdź wykaz szkoleń na certyfikat ITIL Foundation z możliwym dofinansowaniem.

Zobacz, jak uzyskanie certyfikatu ITIL podnosi zarobki specjalisty IT.