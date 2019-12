CEPIK: Ponad 100 tys. pojazdów zarejestrowanych w listopadzie. Dane własnych pojazdów sprawdzisz w aplikacji mObywatel

Jak wynika z analizy, CEP wzbogaciła się o 140 082 maszyny, a najwięcej z nich zarejestrowano w czwartek 28 listopada (9154). Co więcej od kilku dni dostępna jest już nowa usługa mPojazd, która ma być udogodnieniem dla kierowców. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do wypróbowania jej w aplikacji mObywatel.

Autobusy i motory

W listopadzie na polskich drogach pojawiło się 111 międzymiastowych i 80 autobusów turystycznych. Poza tym w przedostatnim miesiącu tego roku zarejestrowano 54 autobusy miejskie i dwa szkolne. Większość zgłoszonych autobusów wyprodukowano w tym roku (97).

Jeśli chodzi o motocykle, w ubiegłym miesiącu zarejestrowano ich 3137. Wśród nich pojawiło się między innymi nowe (tegoroczne) BMW, które otrzymało dyplomatyczne tablice. Jest też sporo starszych okazów, np. Imperia 500 Godesburg czy Royal Enfild z 1934 roku. To najstarsze motocyklowe egzemplarze zarejestrowane w listopadzie. W sumie w bazie przybyło pięć motocykli z lat trzydziestych. Zabytkowe tablice otrzymało za to 27 motocykli, a indywidualne (to takie z np. imieniem) - 21.

Pozostałe jednoślady to motorowery. W listopadzie przybyło ich 953. Tablice zabytkowe otrzymało 9 z nich, w tym: Komar 2320 z 1968 roku czy młodszy MR1 Ryś z 1960. To model pierwszego polskiego motoroweru. Został skonstruowany w 1957 roku w Zakładach Metalowych Wrocław-Zakrzów, seryjną produkcję rozpoczęto rok później.

Osobówki

W ubiegłym miesiącu w CEPiK pojawiło się 111 399 osobówek. Dokładnie 30 – jeździ na tablicach dyplomatycznych, 186 na indywidualnych, 86 na zabytkowych, a reszta – czyli 111 097 na zwyczajnych.

W zestawieniu za listopad nie może zabraknąć oldtimerów. Najstarszy zarejestrowany wtedy egzemplarz to Ford A z 1930 roku. Był produkowany w latach 1927-31, jako następca popularnego modelu T. Inne przykłady to Mercedes 170 V, Caddilac 62 z 1940 roku, sześć lat starszy Chrysler Windsor czy Chevrolet 3100 z 1952 roku. Samych pięćdziesięciolatków w listopadzie przybyło w bazie 40.

Jednak najwięcej (43 329) z zarejestrowanych w listopadzie samochodów to tegoroczne modele. Tu dominują Skody (5629), Toyota (5030 i Volkswagen (4220). W drugiej kolejności - auta z 2018 roku (1635). Najwięcej samochodów osobowych zarejestrowano na Mazowszu (21651), w Wielkopolsce (12821) i na Śląsku (12097).

Auto w telefonie

A skąd sprowadziliśmy samochody w ubiegłym miesiącu? Top 3: Niemcy (112), Stany Zjednoczone (59), i Francja (31).

Przy okazji tego raportu Ministerstwo Cyfryzacji chce przypomnieć kierowcom, że od tygodnia usługa mPojazd jest już dostępna na smartfonach z systemem iOS, w aplikacji mObywatel. mPojazd to odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu, informacja o aktualności badania technicznego oraz ważności polisy OC. Szef MC Marek Zagórski zapowiada, że aplikacja ma być wzbogacana o kolejne dokumenty.

Skąd pochodzą dane?

Uwaga! Informacje zaprezentowane w opracowaniu pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dane te zostały wprowadzone do ewidencji przez urzędy i zostały poddane subiektywnym metodom doboru statystycznego. Oznacza to, że mogą nie uwzględniać wszystkich poprawek naniesionych przez urzędników po publikacji. Raport dotyczy pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych na terytorium Polski (a wcześniej zarejestrowanych również w innych krajach) od 1 do 30 listopada 2019 roku. W raporcie pominięto rejestracje tymczasowe.