Cenzura hazardowa coraz bliżej, 500 plus i pierwszeństwo dla e-petentów? Przegląd (e)prawny 3.04.2017

500+ i pierwszeństwo dla e-petenta?

Forsal.pl pisze o tym w jaki sposób rząd chce poprawić program 500+. Interesującą zapowiedzią jest wprowadzenia preferencji dla wniosków składanych drogą elektroniczną np. szybsze wypłaty świadczeń. To miałoby zachęcić obywateli do elektronicznej korespondencji z urzędem w tych sprawach.

Osoby składające wniosek elektronicznie i tak korzystają z pewnych ułatwień zatem... nic tylko siadać do komputerów!

Rząd: Odszkodowania za duszenie konkurencji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, tzw. private enforcement.

- Każdy, kogo dotknęła praktyka ograniczającą konkurencję, będzie miał prawo do rekompensaty za poniesioną szkodę. Ustawa wprowadza regulacje ułatwiające dochodzenie odszkodowania, takie jak domniemanie winy sprawcy naruszenia oraz domniemanie wyrządzenia szkody przez naruszenie prawa konkurencji. Sąd jest związany ustaleniami zawartymi w prawomocnej decyzji UOKiK - wyjaśnił prezes UOKiK. Z powództwem do sądu będą mogli wystąpić również konsumenci, którzy np. kupowali drożej produkty objęte zmową cenową

GIODO i kontrola rejestrowania pre-paidów

Tylko jeden ze skontrolowanych przez GIODO operatorów telekomunikacyjnych od osób dokonujących rejestracji karty prepaid pozyskiwał więcej danych osobowych niż zezwalają na to przepisy prawa - ogłosił GIODO po przeprowadzeniu kontroli w tym zakresie. Kontrole były prowadzone we wrześniu i październiku 2016 r. i miały na celu ustalenie, czy w czasie rejestracji kart nie dochodzi do pozyskiwania danych abonentów usług przedpłaconych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 60b Prawa telekomunikacyjnego. Szczegóły na stronie GIODO.

Cenzura hazardowa coraz bliżej

Gazeta Prawna przypomina, że 1 kwietnia wchodzą w życie przepisy ustawy hazardowej. Ministerstwo Finansów już rozesłało operatorom dostarczającym internet do konsultacji specyfikację techniczną Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Jeszcze trochę i wszyscy się przekonamy co naprawdę przyniosą te blokady.

Megaustawa i redukcja kosztów budowy sieci

Ministerstwo cyfryzacji wydało broszurę dotyczącą zmian prawnych, jakie nastąpiły w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. 17 lutego br. zakończył się nabór wniosków w drugim konkursie na budowę sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ministerstwo liczy na to, że wydanie broszury usprawni proces inwestycyjny.

UKE: Konsultacje na lata 2017-2021

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczyna konsultacje kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021. Szczegóły na stronie Urzędu.

Wyrok TSUE w sprawie retransmisji przez internet (UE)

Osoby zainteresowane prawem autorskim powinny zwrócić uwagę na wyrok TSUE w sprawie C-275/15. Mówi on, że artykuł 9 dyrektywy 2001/29/WE, a w szczególności pojęcie „dostępu drogą kablową do usług radiowych i telewizyjnych”, należy interpretować w ten sposób, że przepisem tym nie jest objęte ani na jego podstawie nie jest dozwolone uregulowanie krajowe przewidujące brak naruszenia prawa autorskiego w przypadku natychmiastowej retransmisji drogą kablową, w tym ewentualnie za pośrednictwem Internetu, na obszarze pierwotnego nadawania utworów nadawanych w kanałach telewizyjnych podlegających obowiązkom z tytułu świadczenia usługi publicznej.

KickassTorrents i ekstradycja

W lipcu pisaliśmy o aresztowaniu w Polsce właściciela KickassTorrents. Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że może on być poddany ekstradycji do USA. Nie jest to koniec sądowej walki bo od tej decyzji można się jeszcze odwołać. O szczegółach pisze m.in. TorrentFreak.

Copyright trolling vs węzeł tora? (USA)

TechDirt opisuje niezwykle ciekawą sprawę. Firma parająca się copyright trollingiem zarzuciła piractwo człowiekowi, który miał serwer pracujący jako węzeł wyjściowy sieci Tor. Pod wpływem pozwu właściciel węzła zdecydował się nawet go zamknąć, ale niestety sąd uwierzył w argumentację powodów, że właściciel serwera widocznie musiał mieć coś do ukrycia. Sprawa pechowo zbiegła się z awarią tego serwera i potrzebą wyczyszczenia jego dysków, co pomogło powodom w stworzeniu wrażenia, że pozwany musiał mieć coś do ukrycia.