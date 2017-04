Centralna Ewidencja Pojazdów ruszy w październiku. CEPIK 2.0 wdrażany etapami

Projekt CEPIK 2.0 to jedno z ważniejszych przedsięwzięć informatycznych państwa. Chodzi o nową centralną ewidencję pojazdów i kierowców, dzięki której będzie można udostępniać takie e-usługi jak sprawdzanie historii pojazdu albo uprawnień kierowców. Ale CEPIK 2.0 to także usługi dla organów administracyjnych, komorników czy ośrodków szkolenia kierowców.

Początkowo zakładano, że CEPIK 2.0 ruszy z początkiem 2016 roku. W listopadzie ub.r. podjęto decyzję o przesunięciu wdrożenia aż do 4 czerwca 2018 roku. Ministerstwo Cyfryzacji uznało, że pierwotny termin był obarczony dużym ryzykiem np. nie przygotowano wszystkich elementów systemu potrzebnych dla użytkowników systemu. Co istotne, ministerstwo nie ograniczyło się do przesunięcia terminu. Starało się najpierw uruchomić projekt w terminie, doprowadzając m.in. do zawarcia potrzebnych porozumień i zaangażowania w proces wszystkich interesariuszy.

"Program CEPIK 2.0", czyli wdrażanie etapami

Teraz dla odmiany okazało się, że wdrożenie CEPIK 2.0 może przyspieszyć. W związku z tym ministerstwo przedstawiło kolejny projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw.

Ministerstwo już wcześniej powołało Program CEPiK 2.0, którego celem jest etapowe wdrożenie systemu zamiast uruchamiania wszystkiego w jednym czasie (jak zakładano pierwotnie). Proces przełączenia się na nowy system wiąże się z migracją bardzo dużej ilości danych z wielu źródeł. Podmioty, które będą korzystać z CEPIK 2.0, to m.in.: 380 powiatów, ponad 4 tysiące stacji kontroli pojazdów i ponad 7 tysięcy ośrodków szkolenia kierowców. Postanowiono podzielić wszystko na 5 etapów i przygotowano szczegółowy harmonogram wdrożenia.

Centralna ewidencja od października

Przy takim podejściu możliwe jest wcześniejsze uruchomienie systemu w zakresie centralnej ewidencji pojazdów. Wspomniany wyżej projekt nowelizacji ma to umożliwić, uzupełniając pewne luki zidentyfikowane w czasie prac i precyzując dotychczasowe przepisy.

Zakłada się uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów w terminie 30 października 2017 r., przy czym pewne przepisy (np. dotyczące informacji o zastawach oraz szkodach, albo przekazywania danych przez zakłady ubezpieczeń) wejdą w życie w dniu 4 czerwca 2018 roku.

Co jest w projekcie?

Projekt doprecyzowuje różne kwestie np. przepisy dotyczące cechy identyfikacyjnej oraz numeru VIN, albo obowiązku przekazywania przez producentów i importerów pojazdów danych dotyczących homologacji do elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów.

Co ciekawe, w odniesieniu do danych udostępnianych z CEP i CEK projekt przewiduje wyeliminowanie barier prawnych dla udostępnienia danych w portalu danepubliczne.gov.pl i dalszego ich wykorzystywania przez każdego zainteresowanego. Ten sposób udostępniania danych zostanie zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat zarówno przy udostępnianiu w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych. Zmiany te wejdą w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

Poniżej zamieszczamy projekt w całości, wraz z uzasadnieniem.

