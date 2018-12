Cechy dobrej kserokopiarki

Niezawodność

Najładniejsza i najbardziej innowacyjna kserokopiarka nie przyda się na wiele, jeśli będzie się ciągle psuła. Nie jest to wbrew pozorom wcale problem rozwiązany. Najczęściej kłopot sprawiają relatywnie słabe części mechaniczne – wielu producentów rozwinęło tak bardzo funkcje „smart”, że mechanika kserokopiarek po prostu za nimi nie nadążyła. Takie urządzenia drukują, skanują i kserują wyśmienicie, tylko niestety krótko, więc pożytek jest z nich żaden. Niestety nie ma żadnej uniwersalnej miary niezawodności i w tym zakresie trzeba kierować się albo własnym doświadczeniem, albo opiniami innych użytkowników, albo radą dobrego dystrybutora.

Wydajność

Bardzo ważną cechą kserokopiarki jest jej wydajność. Warto jednak pamiętać, że to wcale nie znaczy, iż zawsze trzeba inwestować w droższy sprzęt. Na stronie https://www.forcopy.com.pl/kserokopiarki-nowe można podejrzeć, że generalnie wszystkie kserokopiarki dobrych marek pracują z dużą szybkością, ale i w tej kategorii są maszyny wyjątkowe. Olbrzymie prędkości i gigantyczna wydajność są jednak niezbędne tylko w niektórych biurach. W wielu przypadkach wystarczają trochę wolniejsze urządzenia, za których zakupem przemawia też zwykle bardziej atrakcyjna cena.

Tu jednak warto dodać, że jako „wydajność” najczęściej podaje się po prostu szybkość drukowania, a nie ekonomię procesu. Jeśli zaś chodzi o oszczędność tonerów, to tutaj zawsze warto szukać urządzeń sprawniejszych. Nawet jednak w tym przypadku będzie istniała granica ceny, poza którą oszczędność tonera nie będzie już miała znaczenia.

Uniwersalność

Dziś biura różnią się od siebie zdecydowanie bardziej niż kiedykolwiek i pojawił się problem z kompatybilnością niektórych urządzeń. O tym też warto pamiętać – dobra kserokopiarka to ta, która w konkretnych warunkach nie będzie wymagała zbyt wielu prac związanych z przystosowaniem jej do działania. Musi od razu działać z różnymi urządzeniami, trzeba mieć możliwość podłączenia jej do skomplikowanych sieci komputerowych (często także bezprzewodowych) i musi płynnie oraz bez problemu realizować również nietypowe zadania. Warto więc spojrzeć też na możliwości techniczne danego urządzenia: wielkość pamięci wewnętrznej, możliwość kolejkowania zadań czy wydruków z chmury. Nie zawsze każda z tych cech będzie równie istotna, natomiast uniwersalność i elastyczność kserokopiarki zawsze ocenia się tylko z perspektywy konkretnego biura i wymagań jego pracowników.