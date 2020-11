cbd w walce z koronawirusem

Kto jest najbardziej narażony na COVID-19?

Z COVID-19 mierzymy się już od miesięcy, wciąż jednak nie poznaliśmy go do końca. Wiadomo, że koronawirus może sprawić, że każdy z nas zachoruje ciężko, ale jedni z nas narażeni są mniej, inni bardziej. Wiadomo, że dzieci i młodzież zarażają się rzadziej, a jeśli już – to chorobę przechodzą lżej, a czasem nawet bezobjawowo. Nie jest to jednak reguła i nie oznacza, że dzieci nie chorują wcale. Najbardziej narażone na zakażenie są osoby starsze (po 65-tym roku życia), osoby zmagające się z innymi chorobami (w szczególności cukrzycą, otyłością, chorobami płuc, serca, układu immunologicznego, wątroby, czy układu neurologicznego), a także osoby po przeszczepach i terapiach onkologicznych (chemioterapii, radioterapii).

Wpływ CBD na wzmacnianie odporności organizmu

System odpornościowy na optymalnym poziome jest kluczem do naszego zdrowia. Oczywistym jest, że im jesteśmy odporniejsi, tym mniej narażeni jesteśmy na stres, choroby, wirusy i cały szereg bakterii. O odporność można dbać na wiele sposobów, a jednym z nich jest wzbogacenie naszej diety o olejki CBD. Coraz więcej badań wykazuje, że kannabinoidy zawarte w konopiach siewnych pozytywnie wpływają na nasz układ immunologiczny i ogólne samopoczucie. W przypadku profilaktyki najlepiej sprawdzą się olejki Cannaby Life, a jeśli chodzi o ich konkretne działanie na naszą odporność, to lista jest długa:

CBD ma właściwości przeciwzapalne, co może zmniejszyć lub wyeliminować stany zapalne układu odpornościowego;

CBD wspiera apoptozę („altruistyczną” śmierć komórek na rzecz innych komórek);

CBD zapobiega proliferacji (gwałtownemu rozrostowi komórek);

CBD moduluje lub hamuje wydzielanie cytokin;

CBD hamuje produkcję i funkcję komórek limfocytów T, ostatecznie hamując zdolność układu odpornościowego do zapamiętywania obcych „najeźdźców”.

Czy CBD może wspomagać leczenie pacjentów z koronawirusem?

Sytuacja pandemiczna na świecie sprowokowała ciekawość naukowców i chęć sprawdzenia, czy wśród szerokiej gamy zastosowań kannabinoidów, w tym CBD, znajduje się także wsparcie dla leczenia koronawirusa. I jak się okazuje – był to strzał w 10tkę! Już pierwsze badania pokazały, jak ogromny potencjał ma CBD w walce z COVID-19.

Koronawirus, w swojej groźniejszej odsłonie, często atakuje dolne drogi oddechowe. Wnikając do płuc, powoduje ich zapalenie. Kannabidiol (CBD) działa jako środek przeciwzapalny, dzięki czemu może zniwelować ten stan w naszych płucach i zapobiec wystąpieniu kolejnych faz choroby, jak duszności, a w dalszej kolejności zespół ostrej niewydolności oddechowej i konieczność użycia respiratora. Do właściwości przeciwzapalnych CBD dochodzi zdolność uśmierzania bólu, który często towarzyszy chorobie (uporczywy ból głowy, bóle mięśni i stawów) i zmniejszania lęku. Do celów terapeutycznych przeznaczone są olejki Cannaby Terpen, czyli olejki full spectrum, które w swoim składzie, obok CBD, mają także inne kannabinoidy (m.in. CBG, CBDa), terpeny i flawonoidy. Podobnie jak olejki z serii Life, Terpen dostępne są w pięciu różnych stężeniach: 5%, 10%, 15%, 20% i 30%.

Jak bardzo CBD może przyczynić się do pokonania wirusa SARS-CoV-2?

W analizach COVID-19 odnotowano znaczące zainteresowanie zespołem burzy cytokinowej, czyli zjawiskiem, w którym w organizmie uwalniana jest zbyt duża liczba białek cytokinowych. To te białka atakują płuca i obezwładniają układ odpornościowy hiper-zapaleniem. Wczesne dowody pokazują, że olejki o pełnym spektrum działania (zwierające CBD i terpeny) mogą korzystnie wpływać na leczenie pacjentów, u których odpowiedź zapalna organizmu stała się patogenna. Krótko mówiąc – CBD zmniejsza uszkodzenia płuc wywołane burzami cytokinowymi poprzez umożliwienie wzrostu poziomu naturalnego peptydu, którego poziom podczas infekcji jest za niski, a także poprawia poziom tlenu, obniżony przez zespół ostrej niewydolności oddechowej. Dzieje się tak dlatego, że kannabidiol naśladuje działanie naturalnie występujących w naszym organizmie endokannabinoidów, które regulują wiele funkcji, m.in. odczuwanie bólu, zmęczenie, nastrój, a także działanie układu odpornościowego.

Co na ten temat myślą naukowcy i lekarze?

Pierwsze zapisy dotyczące właściwości medycznej marihuany pochodzą ze starożytnych Chin. Dalekowschodni medycy używali jej do leczenia wielu schorzeń, m.in. reumatyzmu, czy różnego rodzaju bóli. Starożytni Egipcjanie jako pierwsi używali konopi do leczenia nowotworów. Z powodzeniem wykorzystywano dobroczynne właściwości tej rośliny aż do lat 30tych XX ubiegłego wieku, gdy – m.in. w związku z nadużywaniem różnego rodzaju narkotyków - została zakazana.

Od ponad 30 lat, gdy odkryty został układ endokannabinoidowy, wciąż odnajdujemy nowe właściwości konopi. Lekarze i naukowcy wskazują na szereg zastosowań CBD w leczeniu m.in. chorób układu nerwowego, pokarmowego, czy immunologicznego, zaznaczając przy tym brak działania psychoaktywnego i uzależniającego.

Badania nad wpływem CBD na leczenie COVID-19, siłą rzeczy, są nowe. Ale już te pierwsze pokazują ogromny potencjał w walce z tą niebezpieczną chorobą. Lekarze i naukowcy są zgodni – pandemia może potrwać jeszcze długie miesiące, a gdy się skończy, bardzo prawdobodobnym jest, że to nie ostatni nowy koronawirus, z którym mamy do czynienia. Z tego powodu na rządach wszystkich krajów spoczywa obowiązek ułatwienia badania potencjału medycyny alternatywnej, w tym medycznej marihuany.