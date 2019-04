Carsharing w stolicy coraz mocniejszy

Według firmy doradczej Deloitte, 30% nowych samochodów sprzedawanych w krajach rozwiniętych w 2022 roku posiadać będzie napęd elektryczny. W krajach rozwijających się wskaźnik ten powinien wynieść około 20%. Jak na razie Norwegia jest jedynym krajem na świecie, w którym sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym przewyższyła sprzedaż pojazdów z silnikami spalinowymi - w 2018 roku Norwegowie kupili 46 143 sztuki takich aut. Inne kraje europejskie - Portugalia (4073), Węgry (1300), Czechy (703). Według danych ACEA, Polacy w 2018 roku zakupili 620 sztuk samochodów elektrycznych. To i tak wzrost o ponad 42% względem sprzedaży w 2017 roku. Do poprawy tego wyniku przyczynia się natomiast obecność na polskich ulicach coraz liczniejszych aut na wynajem. W stolicy ruszył kolejny operator, dzięki któremu wskaźnik elektryków na ulicach naszego kraju podskoczył o ponad 90%.

Innogy go! to usługa, dzięki której możliwy jest wynajem aut elektrycznych na minuty. Do dyspozycji mieszkańców Warszawy przekazanych zostanie docelowo aż 500 samochodów BMW i3, zakupionych w BMW Inchcape Warszawa, pierwszego polskiego agenta elektrycznych BMW „i”.

- Polacy już zauważają zalety samochodów elektrycznych, wskazując m.in. na wyjątkową dynamikę jazdy, ciszę oraz ekologiczny profil pojazdu. Nie bez znaczenia jest też ogólnoświatowa moda oraz znacząca poprawa zasięgów. Jednak, aby samochody elektryczne stały się codziennością, potrzebny jest dalszy rozwój punktów ładowania w całej Polsce – mówi Witold Wcisło, Dyrektor Generalny Inchcape Polska.

Obecnie innogy może się pochwalić własną siecią 30 punktów ładowania pojazdów - tzw. superchargerów - o mocy 50 kW. W ciągu najbliższych lat ma być ich już 500. Pojawią się w najdogodniejszych miejscach stolicy.

Źródło: BMW Inchape