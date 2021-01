Canon: w 2021 r. rynek druku będą napędzać personalizowane wydruki, dekoracje wnętrz i digitalizacja dokumentów

Eksperci Canon Polska prognozują, że w nowym roku będziemy mogli obserwować kontynuację trendów zapoczątkowanych w branży druku w 2020 r. Ostatnie miesiące oznaczały między innymi dynamiczny rozwój roli druku w dekoracji wnętrz, a także coraz większe wykorzystanie oprogramowania chmurowego, które pomogło firmom przejść na tryb pracy zdalnej.

Cyfryzacja nabierze tempa

– W 2021 roku spodziewamy się dalszej ewolucji rozwiązań dla biznesu z obszaru druku. Chodzi o intuicyjność – mówi Dariusz Szwed, ekspert od urządzeń biurowych w Canon Polska. – Rozwiązania biurowe B2B od kilku lat podążają drogą wytyczoną przez urządzenia osobiste, takie jak smartfony. Rok 2021 będzie oznaczać pogłębienie tych tendencji związanych z dalszym wysiłkiem producentów sprzętu w kierunku odciążenia użytkownika końcowego – przewiduje Dariusz Szwed.

Jednocześnie, jak podkreśla ekspert, w związku z postępującym naciskiem na digitalizację dokumentów, w wielu obszarach B2B coraz większą rolę będzie odgrywał podpis elektroniczny oraz elektroniczne poświadczenie woli. Cyfryzacji biur będzie sprzyjać wzrastająca rola pracy zdalnej.

2021 w wielkim formacie – wzrost potencjału modelu subskrypcyjnego

Jak przewidują eksperci Canon Polska, rok 2021 będzie oznaczać również postępującą popularność druku w branży dekoracji wnętrz. – Minione lata pokazały, że potencjał rynku jest ogromny. Coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach, dlatego chcemy, aby były one jak najładniejsze. Tym bardziej, że pomysły odbiorców pomagają dziś realizować nowoczesne technologie – mówi Rafał Osiekowicz, specjalista od profesjonalnego druku wielkoformatowego,

Co więcej, w wielkoformatowym segmencie rynku poligrafii mogą nastąpić istotne zmiany dotyczące samego trybu pracy. Jak przewiduje Tomasz Miękus, Product Manager w Canon Polska, nadchodzące miesiące mogą przynieść większe zainteresowanie subskrypcyjnym modelem usług druku. – To model, który można w skrócie określić jako „drukuj i płać za tyle, ile wydrukowałeś”. Dostawca technologii wydzierżawi wielkoformatowy ploter drukujący, przeszkoli pracowników z jego obsługi, będzie na bieżąco uzupełniać potrzebne media eksploatacyjne i przekaże proste w obsłudze oprogramowanie do zarządzania procesem druku. Spodziewam się, że w 2021 roku coraz więcej przedsiębiorstw będzie zainteresowanych takim lub podobnym modelem współpracy – wyjaśnia ekspert.

Według prognoz Canon Polska, użytkownicy końcowi będą również coraz bardziej zainteresowani tematami personalizacji druku oraz ochrony środowiska. – Konsumenci będą oczekiwać od dostawców usług druku spersonalizowanych produktów, które można samodzielnie wykreować za pośrednictwem aplikacji online. Koniecznie wydrukowanych na przyjaznych środowisku podłożach i atramentach. Wzrośnie też presja na szybkość realizacji zleceń: najlepiej, gdyby finalny produkt był gotowy w 24 godziny – dodaje Tomasz Miękus.

Powrót do… listów

Personalizacja druku – zgodnie z przewidywaniami ekspertów – będzie zyskiwać na znaczeniu zwłaszcza w obszarze marketingu. – Liczne badania dowiodły, że druk silniej wpływa na zmysły konsumenta, niż tekst czy grafika zapisane w formie cyfrowej. Dlatego możliwe nawet, że w 2021 większą rolę w marketingu odegrają tradycyjne listy. Skoro nie możemy spotkać się z klientem twarzą w twarz, to chociaż w ten sposób damy mu znać, że jest dla marki ważny – zauważa Michał Młynarczyk, specjalista od urządzeń do druku profesjonalnego w Canon Polska.

Temat personalizacji w większej mierze może się też objawić na rynku książki. Nowoczesne maszyny cyfrowe już teraz umożliwiają wysokojakościowy druk w bardzo niskich nakładach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Odmrożenie branży targowej

Jednym z największych problemów 2020 roku okazało się całkowite zamrożenie działalności targów i wydarzeń, a co za tym idzie – konieczność rezygnacji z corocznych branżowych spotkań. Wiadomo już, że również w 2021 roku nie odbędzie się jedna z największych imprez rynku druku - targi Drupa w niemieckim Düsseldorfie. Choć organizatorzy zapowiedzieli organizację wirtualnej odsłony wydarzenia, przedstawiciele Canon Polska podkreślają, że targi to nie tylko możliwość prezentacji najnowszych urządzeń i technologii, ale przede wszystkim spotkania twarzą w twarz, wymiana inspiracji oraz nawiązywanie kontaktów handlowych. – Z działalnością szeroko rozumianej branży eventowej wiąże się także wiele pracy dla drukarzy. Ktoś musi wydrukować wszystkie rollupy, bannery, ścianki identyfikacyjne i wiele pomniejszych detali – mówi Rafał Osiekowicz. – Dlatego tym bardziej mamy nadzieję, że najbliższe miesiące dadzą nam możliwości powrotu do branżowych targów i spotkań. To jedno z najważniejszych oczekiwań, jakie żywimy względem 2021 roku – podsumowuje ekspert.