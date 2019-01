Butik dobrze oświetlony. Poznaj triki oświetleniowe, które pozwolą Ci zwiększyć sprzedaż i uczynić wnętrze sklepu przyjemniejszym

1. Siła kontrastów

Oprócz światła ogólnego w każdym butiku powinny znaleźć się także reflektory o rożnym kącie rozsyłu światła, które będą doświetlać poszczególne ekspozycje. Jednak, aby ich montaż faktycznie miał sens, należy wybrać takie oprawy, których światło będzie silnie kontrastować z oświetleniem głównym. Dopiero wtedy produkt będzie naprawdę rzucać się w oczy.

Zależność pomiędzy ilością światła na obiekcie a ilością światła ogólnego to tzw. wskaźnik akcentu świetlnego. Zwykle im jest on wyższy, tym widoczniejszy kontrast między oświetleniem ogólnym i akcentowym. Warto jednak mieć świadomość, że na finalny efekt wpływa też kilka innych czynników, światło może np. odbijać się od wykorzystanych na ekspozycji materiałów, łagodząc w ten sposób kontrast.

Jaki wskaźnik akcentu świetlnego da nam zatem pożądany efekt? Wystarczy, jeśli poziom oświetlenia akcentowego będzie dwa razy wyższy od oświetlenia głównego. Tak oświetlony przedmiot na pewno będzie wyróżniał się w przestrzeni. Wyższe kontrasty zazwyczaj dają już teatralny efekt.

2. Odpowiednia temperatura barwowa światła

Badania naukowe dowodzą, że najlepiej czujemy się w przestrzeniach oświetlonych ciepłym, miękkim światłem, które w przeciwieństwie do tego zimnego działa na nas relaksująco.

Światło chłodne doskonale współgra jednak z wszystkimi markami luksusowymi. Tworzy we wnętrzu nowoczesną atmosferę i podkreśla najważniejsze detale produktów znajdujących na ekspozycji.

Które z nich zatem wybrać do oświetlenia butiku, tak aby klienci chcieli w nim przebywać, a towary były dobrze widoczne? Proponujemy kompromis, czyli rozwiązanie podobne do tego, jakie zostało zastosowane w galerii Lafayette w Paryżu. Tam wnętrza oświetlają dwa rodzaje opraw. Część z nich świeci światłem ciepłym o temperaturze 3200 K, część chłodnym białym światłem (6500 K). Taka gra świateł i cieni sprawia, że wnętrze prezentuje się dostojnie i elegancko oraz jednocześnie zachęca do spacerów wśród butików.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem do przestrzeni handlowych są także podświetlane lustra z możliwością sterowania barwą światła, takie jak Philips AmbiScene. Znajdziemy je chociażby w poznańskim butiku marki Bizuu. Oświetlenie w przymierzalni może działać w trzech trybach: światło dzienne, biuro, wieczór. Dzięki temu możemy zobaczyć jak prezentujemy się w danym ubraniu w różnych warunkach oświetleniowych.



3. Wysoki wskaźnik oddania barw

Oświetlenie w butiku powinno nie tylko tworzyć przyjemną atmosferę, ale także dobrze odwzorowywać rzeczywiste kolory sprzedawanych produktów. To szczególnie istotne w butikach, które nie mają dostępu do światła dziennego.

Aby mieć pewność, że oświetlenie nie zaburza percepcji kolorów trzeba mieć na uwadze nie tylko jego temperaturę barwową, ale i wskaźnik oddania barw (CRI). W roli oświetlenia sklepowego najlepiej sprawdzają się profesjonalne oprawy o CRI nie niższym niż 80.



4. Światło w kolorze innym niż biały

Jeśli klient ma spędzić w sklepie więcej czasu, musi w nim panować przyjemna atmosfera. Można wyczarować ją na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wspomniane już nastrojowe, białe światło. Równie dobrze można jednak wprowadzić do wnętrza butiku kolory. Dzięki technologii LED uzyskanie wielobarwnego światła to nic trudnego. Jednak czy warto? Przykład sklepu Lauriel w Monachium pokazuje, że tak.

Klatkę schodową w butiku urozmaicają panele Luminous Textile przysłonięte przez purpurową w tkaninę. W efekcie przestrzeń jest skąpana w purpurze, dzięki czemu prezentuje się o niebo lepiej niż przed modernizacją. Jest to teraz integralna część sklepu, a nie jedynie ciąg komunikacyjny. Koniecznie trzeba wspomnieć też o tym, że purpura to kolor identyfikujący markę. Oświetlenie nie tylko nadaje więc wnętrzu wyjątkowy nastrój, ale kreuje też wizerunek firmy.

Jeszcze bardziej spektakularny efekt udało się osiągnąć w centrum handlowym Vegas w Moskwie. Tam oświetlenie ma za zadanie imitować we wnętrzu atmosferę Ginza - jednej z najdroższych dzielnic Tokio. Kolorowe panele LED zastosowano więc nie tylko na klatce schodowej, ale niemal we wszystkich alejach centrum handlowego. Efekt jest niesamowity! Kolorowe panele w połączeniu z tysiącem diod tworzących na suficie efekt rozgwieżdżonego nieba, sprawiają wrażenie jakbyśmy faktycznie przenieśli się na ulice Tokio lub innej wielkiej metropolii. Podobnego zdania są także klienci: „Wysokiej klasy, centrum handlowe. Niesamowita atmosfera. Nie sposób opisać emocje, jakie generuje”, „Można powiedzieć, że to miasto w mieście”, „Przepiękne miejsce” – to tylko kilka przykładowych opinii opublikowanych na portalu Trip Advisor.



