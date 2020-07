Butelka filtrująca - jednorazowy wydatek i długofalowe korzyści

Jak działa butelka filtrująca z wkładem węglowym?

Butelki filtrujące, jak sama nazwa wskazuje, służą do oczyszczania wody. Jest w nich umieszczany wkład węglowy, który ma porowatą strukturę, a dzięki temu ogromną powierzchnię filtracji. Woda szybko przepływa przez sprasowany węgiel i od razu można ją pić. To duże ułatwienie, ponieważ w przypadku filtrów do dzbanków proces oczyszczania i ściekania wody trwa chwilę. Tu natomiast ciecz przepływa swobodnie i jest na bieżąco filtrowana. Nie trzeba na nic czekać. Szczególnie docenimy to w chwili, kiedy odczuwamy duże pragnienie. Węgiel, z którego wykonane są filtry zazwyczaj pochodzi z łupin orzechów kokosowych. Jest to materiał w pełni naturalny oraz bezpieczny dla zdrowia i środowiska.

W zależności od producenta filtry mogą wyglądać różnie, jednak ich działanie jest podobne. Co ważne, wkłady węglowe przeznaczone są jedynie do filtracji wody kranowej dopuszczonej do spożycia. Usuwają z niej zanieczyszczenia mechaniczne, metale ciężkie oraz poprawiają smak poprzez zredukowanie chloru. Nie możemy w nich filtrować np. deszczówki, wody ze strumieni lub rzek. Butelka z wkładem idealnie sprawdzi się do oczyszczenia kranówki. Napełnimy ją w domu, biurze, restauracji, na stacji benzynowej itp.

Korzyści płynące z użytkowania butelki

Butelki filtrujące to przede wszystkim dwie duże oszczędności. Pierwsza z nich to oszczędność pieniędzy, drugą natomiast jest ochrona środowiska i redukcja produkowanych odpadów. Zakup litra wody w jednorazowym plastiku to koszt nawet kilku złotych. Kranówka bywa aż sześćset razy tańsza. Dzięki filtracji nie musimy przepłacać, a zaoszczędzone pieniądze wydamy na inne przyjemności. Butelki filtrujące mają różne pojemności. Najmniejsze zaczynają się od 0,3 l i są odpowiednie dla najmłodszych użytkowników. Są lekkie i występują w wielu kolorach, więc z pewnością zachęcą nawet dzieci do sięgania po wodę i wyrobią ten prawidłowy nawyk. Na rynku znajdziemy również większe butelki z wkładem. Będą to bidony 0,5 l, 0,6 l, 0,7 l a nawet 1 l. Duże pojemności idealnie sprawdzą się w podróży lub na siłowni, gdzie zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Dodatkową zaletą butelek z filtrem jest to, że nie musisz nosić ze sobą dużego i ciężkiego zapasu wody, ponieważ masz świadomość, że prawie w każdej chwili możesz go uzupełnić. W związku z tym bidon o pojemności 0,5-0,7 l w zupełności wystarczy. Najpopularniejszymi producentami butelek filtrujących w Polsce są firmy Dafi oraz Brita.

Pieniądze w portfelu i ochrona środowiska

Zakup dzbanka filtrującego lub bidonu z wkładem to jednorazowy wydatek, który bardzo szybko się nam zwróci. Butelka wystarczy na długo, trzeba jedynie wymieniać w niej wkłady. Koszt jednego filtra to około 10-15 zł. Zazwyczaj jeden filtr wystarcza, w zależności od producenta, na około miesiąc użytkowania. Można również znaleźć butelki filtrujące sprzedawane w zestawie z dużym zapasem wkładów, tak jak na przykład tutaj w sklepie Filtrosfera.pl. Ta opcja jest najbardziej korzystna cenowo, a dodatkowo oszczędzasz pieniądze oraz czas, robiąc jedno duże zamówienie.

Korzyści związane z ochroną środowiska są jeszcze bardziej zachęcające. Rocznie jedno gospodarstwo produkuje tony plastikowych odpadów, które nie są ponownie wykorzystywane. Trafiają one do środowiska. Plastik jest surowcem, który rozkłada się przez setki lat. W tym czasie rozpada się na mikroskopijne drobinki i znajduje się wszędzie. Udowodniono, że mikroplastik występuje w produktach spożywczych, a także w wodzie pitnej. Aby nie pogarszać sytuacji i zadbać o naszą przyszłość powinniśmy starać się jak najbardziej ograniczać kupowanie plastiku. Rezygnacja z wody butelkowanej będzie wspaniałym początkiem. Twoja butelka filtrująca może towarzyszyć Ci przez wiele miesięcy, a tym czasie zapomnisz o wodzie w jednorazowym plastiku.

Woda jest ważnym składnikiem diety, dlatego nie zapominajmy o regularnym nawadnianiu organizmu. Zadbajmy przy tym o środowisko. Nie powinno się nam to kojarzyć z dużymi kosztami, ponieważ filtracja wody jest dużo tańszym sposobem na jej pozyskiwanie niż ciągłe kupowanie tej butelkowanej.