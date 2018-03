Business Continuity i Disaster Recovery w Polsce

Ataki ransomware stają się coraz bardziej powszechne. Od kilku lat można zaobserwować rosnący trend rozpowszechniania się tego typu złośliwego oprogramowania wśród organizacji z różnych sektorów i różnej wielkości. Przedsiębiorstwa działające w Polsce są świadome tej sytuacji.

Polskie firmy pod lupą

Jak wskazuje badanie “Rozwiązania Business Continuity / Disaster Recovery w polskich firmach” poświęcone rozwiązaniom umożliwiającym utrzymanie ciągłości biznesowej i odzyskiwania awaryjnego (ang. Business Continuity / Disaster Recovery) przeprowadzone podczas konferencji VeeamON Tour Poland 2017, aż 90% polskich organizacji deklaruje, że zapewnianie ciągłości biznesowej jest dla nich priorytetem. Wiedza dotycząca najnowszych wyzwań, przed którymi stoją współczesne organizacje, a także świadomość potrzeby zagwarantowania ciągłości operacyjnej to pierwszy krok w kierunku wdrożenia odpowiednich rozwiązań.

Cieszy fakt, że polskie firmy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obecne zagrożenia mogą spowodować poważne i kosztowne przestoje. Te zaś mogą zakłócać działalność organizacji do tego stopnia, że powracanie do punktu wyjścia może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Pozostaje wiele do zrobienia, jeśli chodzi o budowanie przez przedsiębiorstwa bezpiecznej infrastruktury IT oraz utrzymanie ciągłości biznesowej na najwyższym możliwym poziomie. Poniżej prezentujemy najciekawsze wnioski płynące z badania.

Wiele firm bez wdrożonych technologii dostępności

Prawie jedna trzecia polskich firm nie wdrożyła jeszcze rozwiązań z zakresu dostępności danych. Przedsiębiorstwa deklarują, że uważają ochronę przed atakami cybernetycznymi, naruszeniami i wyciekami danych za bardzo ważną, ale z badania wynika, że nie dysponują technologiami dostępności i awaryjnego odzyskiwania danych, które są niezbędne, aby zapobiec utracie dostępu do podstawowej infrastruktury technologicznej i kluczowych danych.

Czy firmy testują technologię DR?

W odniesieniu do firm, które już zainwestowały i wdrożyły rozwiązania w zakresie dostępności, wciąż istnieją pewne obawy związane z prawidłowym użytkowaniem tych technologii. Wiele organizacji (60%) stosujących rozwiązania BC/DR często nie przeprowadza terminowych i dokładnych testów dostępności lub nie tworzy odpowiednich polityk w celu ochrony przed zagrożeniami. 40% z nich zaniedbuje również regularne i częste testy technologii, poprzestając na przeświadczeniu, że jednorazowa inwestycja w określoną technologię jest wystarczającą gwarancją utrzymania bezpieczeństwa.

Czy DRaaS jest popularną technologią?

Jeśli chodzi o wybór odpowiednich narzędzi do awaryjnego odzyskiwania danych oraz wyboru określonej infrastruktury, przedsiębiorstwa nadal skłaniają się ku bardziej tradycyjnej wewnętrznej infrastrukturze IT (37%). Technologie DRaaS (ang. Disaster Recovery as a Service), czyli odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę są preferowane przez 29%respondentów. Ponad 24% firm preferuje rozwiązania DR bazujące na zapasowym centrum danych. Może to być jeden z głównych powodów, dla których DRaaS nie jest jeszcze tak popularny w Polsce. Respondenci podzielili się również swoimi obawami dotyczącymi DRaaS, takimi jak zależność od usługodawcy (32%), wysokie koszta (23% i utrata pełnej kontroli nad rozwiązaniem DR (13%).

Polskie organizacje wciąż niechętnie wdrażają nowe technologie. Jednakże takie czynniki, jak wynikające z cyfrowej transformacji rosnące zapotrzebowanie na stałą dostępność danych czy sięganie po rozwiązania chmurowe mają wpływ na zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami BC/DR.

Autor: Andrzej Niziołek, starszy menedżer regionalny Veeam Software w północnej i południowej części Europy Wschodniej