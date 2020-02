Budowanie świadomości własnej marki - jak robić to dobrze?

Postaw na social media

Social media rządzą! Tu możesz swobodnie dyskutować z odbiorcami marki, organizować premierę nowego produkty, natychmiast zbierać feedback od swoich klientów, a także odpowiadać na ich pytania i wątpliwości. Najlepiej, aby wypracować swój własny sposób komunikacji z marką za pomocą mocno angażujących form – grafik, wideo i live’ów. Tego typu materiały dają dużo reakcji, szybko docierają do odbiorców i z ich perspektywy są bardzo interesujące. Im częściej publikujesz w social mediach, tym większą lojalność budujesz wśród swoich klientów.

Dobry PR - czyli organizacja konkursu

Doskonale wiesz, że klienci kochają upominki! Nie odmawiaj im tej przyjemności i specjalnie dla nich zorganizuj konkurs. Niech nagrodą będą produkty, które oferujesz im na co dzień w swoim sklepie internetowym. Najlepiej, gdy konkurs będzie związany z kreatywną odpowiedzią, stworzeniem rysunku lub hasła. Niech wygra najlepszy!

Nawiąż współpracę z Influencerem

Rozpoznawalne twarze, które wzbudzają sympatię i zaufanie, stanowią świetny materiał do promowania Twojego produktu lub usługi. Influencer niejako podzieli się swoją popularnością z Twoją marką, sprawiając, że zyska ona szerszy rozgłos. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że przełoży się to na zdecydowanie wyższą sprzedaż. Musisz tylko odpowiednio dobrać danego influencera do swojego produktu. Pamiętaj, że powinien on reprezentować wartości, które są tożsame z ideami Twojej marki. Budowanie świadomości marki to mozolny proces, który jednak może zaskoczyć doskonałymi efektami.

Stwórz logotyp, który trafi do klienta

Identyfikacja wizualna jest szalenie ważna w budowaniu świadomości marki w umysłach konsumentów. W końcu to z nią klient styka się jako z pierwszym elementem firmy i w pierwszych odczuciach może odnosić się jedynie do warstwy wizualnej. Logotyp, materiały reklamowe, wygląd strony internetowej, opakowanie – każdy z tych czynników może wpływać na emocje, jakie dany produkt wywołuje w odbiorcach. W zaprojektowaniu poszczególnych elementów zdecydowanie warto posiłkować się doświadczeniem i wyczuciem stylu profesjonalnego grafika. Zna on doskonale aktualne trendy, wie, co sprawdza się w danej branży, może podpowiedzieć, po co warto sięgnąć, a z czego lepiej zrezygnować.